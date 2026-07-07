Nova ljubav nakon Maje Šuput? Šime Elez uhvaćen kako šeta Splitom s atraktivnom plavušom

Šime Elez, kojeg je publika upoznala u RTL-ovu showu "Gospodin Savršeni", viđen je u središtu Splita u društvu atraktivne plavuše. Kako je za 24sata ispričala čitateljica, par je opušteno šetao gradom držeći se za ruke, ne skrivajući dobro raspoloženje. Prema njezinim riječima, riječ je o poznatoj splitskoj influencerici Klari Čerini.

"Osmijeh im nije silazio s lica, djelovali su potpuno opušteno i prirodno, baš kao da uživaju u zajedničkoj šetnji", opisala je čitateljica. Što se zapravo krije iza njihova susreta, zasad nije poznato. Je li riječ o prijateljskom druženju ili se između njih razvilo nešto više, ostaje za vidjeti, no njihov zajednički izlazak dogodio se u trenutku koji je odmah privukao pozornost.

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Podsjetimo, Šime je donedavno bio u vezi s Majom Šuput, a njihov je odnos mjesecima bio pod povećalom javnosti. Krajem svibnja pjevačica je potvrdila da su se razišli.

"Moram priznati da ne znam je li popratio nastup jer već neko vrijeme svatko živi svoju realnost. Znate kako je, svaka priča ima svoj početak i kraj, a mi smo se već neko vrijeme približili ovom drugom dijelu. Evo, iskrena sućut medijima i portalima koji su ostali bez dnevne doze showbiz novosti", rekla je tada kroz smijeh.

Nedugo nakon toga oglasio se i Šime, koji je za Net.hr kratko poručio:

"Maja i ja privatne trenutke nismo dijelili s javnosti. Prekid je naša privatna stvar i tako će ostati."