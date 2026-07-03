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LJETNA IDILA /

Šime Elez na plaži skrivenoj od znatiželjnih pogleda: Evo kako puni baterije uz more

Šime Elez na plaži skrivenoj od znatiželjnih pogleda: Evo kako puni baterije uz more
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Foto: RTL

Bivši Gospodin Savršeni zamijenio je medijsku gužvu i gradsku vrevu potpunom izolacijom na divljim stijenama Jadrana

3.7.2026.
11:57
Hot.hr
RTL
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Nakon višemjesečnog boravka pred kamerama i medijske pažnje koja je pratila zadnju sezonu showa "Gospodin Savršeni", Šime Elez (27) konačno je pobjegao na zasluženi odmor. Atraktivni Splićanin odlučio je maksimalno iskoristiti ljetne dane, a na društvenim mrežama otkrio je svoje savršeno utočište. 

Umjesto krcatih ljetnih terasa, modnih okupljališta i popularnih plaža prepunih turista, Šime se odlučio za potpuni mir i izolaciju. Pratiteljima na Instagramu pokazao je skriveni kutak na Jadranu gdje se od gradske vreve odmara uz kristalno čisto more, okružen samo impresivnim, divljim stijenama. Na objavljenoj fotografiji vidi se kako uživa sunčajući se na osamljenoj kamenoj plaži, dok u pozadini dominira tirkizno more. Čini se da su upravo sunce, tišina i bijeg od znatiželjnih pogleda ono što mu nakon brojnih obveza trenutačno najviše odgovara kako bi napunio baterije.

 

Šime Elez na plaži skrivenoj od znatiželjnih pogleda: Evo kako puni baterije uz more
Foto: RTL

 

Podsjetimo se, Šime Elez bio je u četvrtoj sezoni RTL-ova showa "Gospodin Savršeni". Ovaj šarmantni Splićanin u vilu na grčkom otoku Rodosu ušao je otvorenog srca s jasnom željom da pronađe djevojku s kojom dijeli slične životne vrijednosti. Napolijetku je izabrao simpatičnu Vanju, ali veza nije potrajala. Nedavno je bio i u vezi s pjevačicom Majom Šuput, a njihov odnos privlačio je veliku pažnju javnosti.

 

Gospodin SavršeniŠime ElezLjeto
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