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Fešta za pamćenje: Maja Šuput podigla publiku na noge, brojne ljepotice plesale na najveće hitove

Fešta za pamćenje: Maja Šuput podigla publiku na noge, brojne ljepotice plesale na najveće hitove
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
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Brojna publika uživala je u večeri ispunjenoj odličnom glazbom, plesom i pozitivnom atmosferom. Pjevačica Maja Šuput (46) svojim je energičnim nastupom rasplesala okupljene, dok je grupa Enjoy dodatno zagrijala atmosferu i pobrinula se za odličnu zabavu do kasnih večernjih sati. Posjetitelji su zajedno pjevali najveće hitove, a vesela atmosfera obilježila je završnicu ovogodišnjih Bosutskih dana.

Kako je izgledala završna večer i djelić odlične atmosfere, pogledajte u našoj fotogaleriji.

29.6.2026.
8:32
Hot.hr
David Jerkovic/PIXSELL
Maja šuputKoncertPublika
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