Fešta za pamćenje: Maja Šuput podigla publiku na noge, brojne ljepotice plesale na najveće hitove

Brojna publika uživala je u večeri ispunjenoj odličnom glazbom, plesom i pozitivnom atmosferom. Pjevačica Maja Šuput (46) svojim je energičnim nastupom rasplesala okupljene, dok je grupa Enjoy dodatno zagrijala atmosferu i pobrinula se za odličnu zabavu do kasnih večernjih sati. Posjetitelji su zajedno pjevali najveće hitove, a vesela atmosfera obilježila je završnicu ovogodišnjih Bosutskih dana.

Kako je izgledala završna večer i djelić odlične atmosfere, pogledajte u našoj fotogaleriji.