Nakon prekida sa Šimom, Maja Šuput progovorila o muškarcima: 'Ako je glup - hvala, preskočit ću'

Premda se njezin privatni život posljednjih mjeseci našao pod povećalom javnosti, Maja Šuput ne usporava ni na trenutak. Nakon prekida gotovo jednogodišnje veze sa zvijezdom četvrte sezone popularnog RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni' Šimom Elezom, jedna od naših najpopularnijih pjevačica nastavlja raditi punim tempom te u ljeto ulazi s novim singlom intrigantnog naziva "Nedovoljno lijep".

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U prvom velikom intervjuu nakon prekida za Story je progovorila o brojnim temama – od ljubavi i muškaraca, preko odnosa s bivšim suprugom Nenadom Tatarinovim, pa sve do odgoja petogodišnjeg sina Blooma i usklađivanja majčinstva s bogatim poslovnim rasporedom.

Posljednje dvije godine bile su kao scenarij za seriju

Govoreći o proteklom razdoblju i svemu što joj se dogodilo u privatnom životu, priznala je da su posljednje dvije godine bile iznimno dinamične.

"Ako gledamo statistički, posljednje dvije godine bile su prilično sadržajne. Privatni život mi je dao dovoljno materijala za nekoliko sezona serije, ali srećom nisam promijenila karakter zajedno sa scenarijem. Okolnosti su se mijenjale, ljudi su dolazili i odlazili, neki su s glavnih uloga otišli u sporedne, neke uloge neće biti u novim nastavcima sezona... Ja sam, srećom, ostala ista, samo s nešto više iskustva i možda malo boljim smislom za prioritete."

Dodala je kako smatra da javnost jasno vidi što su joj danas prioriteti.

"Mislim da javnost vrlo dobro vidi da sam fokusirana na posao, na dijete, mislim da nema nikakva razloga da netko pomisli drugačije niti da mi nekog traže."

Ima li mjesta za novu ljubav?

Na pitanje ima li mjesta za novu ljubav u njezinu životu, Maja je poručila kako ne voli stvari promatrati kroz stroge okvire.

"Mislim da ljubav baš ne funkcionira po principu radnog vremena pa da kažem jesam li danas otvorena ili zatvorena. Trenutačno mi je lijepo u životu, fokusirana sam na sebe, Blooma i posao, a sve ostalo ćemo vidjeti."

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Otkrila je i kako su se promijenili udvarači nakon što je ponovno postala slobodna.

"Pa gledajte, nakon objave razvoda inbox mi je izgledao kao sastanak kluba razvedenih muškaraca. S druge strane, nakon objave prekida veze kao da su svi muškarci mojih godina procijenili da nema potrebe ni pokušati pa su se u akciju uključili uglavnom oni kojima je trideseti rođendan tek budući događaj."

Kada je riječ o tome kakav muškarac danas ima šansu kod nje, priznaje da joj je danas mnogo teže dati konkretan odgovor.

"To je pitanje na koje bih danas puno teže odgovorila nego prije nekoliko godina. Ne zato što ne znam što želim, nego zato što sam naučila da su ljudi, život i okolnosti puno više od popisa karakternih osobina."

Što muškarca čini dovoljno lijepim?

Otkrila je i što danas, prema njezinim kriterijima, muškarca čini dovoljno lijepim.

"Ako krenemo od riječi 'lijep', onda moram početi s estetikom. Čisti sam esteta i primijetit ću lijepog muškarca. Meni lijepog, jer ono što je meni lijepo ne mora nužno biti lijepo nekome drugome. O ukusima se ne može raspravljati. Nakon toga idemo dalje - higijena, čistoća... Djevica sam u horoskopu, prvo ću zamijetiti nokte, zube, kosu... Zatim krećemo na stil odijevanja, cipele... Te neke površne, ali estetski važne stvari. No sve to pada u vodu ako se čovjek ne zna ponašati, razgovarati, ako priča gluposti. Naprosto, ako je glup - moram to reći jednostavnim rječnikom. Možeš biti lijep koliko hoćeš, ali u tom slučaju: 'Hvala, preskočit ću".

Promijenili su se i kriteriji

Priznala je i da su se s godinama promijenili njezini kriteriji kada su muškarci u pitanju.

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"Nekad mi je bilo bitno da muškarac nosi košulju, sako i maramicu, da je poslovno odjeven, a danas mi to više nije najvažnija stvar na svijetu. Neke su se stvari promijenile i u mojoj glavi, iako ću uvijek potpisati to da frajer mora imati dobro odijelo, nekoliko dobrih košulja, mokasine... To će zauvijek biti moj đir, sportski tipovi manje. Ali danas sam i ja opuštenija po tom pitanju. Nekad je to bilo obavezno, a danas je samo super ako je tako. Pregrmjet ću i ako nije."

Šime Elez: 'Nisam zatvoren za ljubav'

A iza Šime Eleza jedan je od najturbulentnijih perioda u životu. Posljednjih je mjeseci bila u središtu pozornosti zbog veze s pjevačicom Majom Šuput, a vijest o njihovu prekidu ubrzo je postala jedna od najkomentiranijih tema u Hrvatskoj.

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Dok javnost i dalje ne prestaje nagađati o njegovom ljubavnom životu, Šime je sada prvi put otvoreno za Net.hr progovorio o novim ljubavima, životnim prioritetima i tome kako danas gleda na partnerske odnose.

Na pitanje je li spreman za novu ljubav, 27-godišnjak je dao jasan odgovor.

"Spreman sam za sve što dođe prirodno. Ne trčim ni za čim, ali nisam ni zatvoren za ljubav. Ako se dogodi, super. Ako ne, opet dobro. U vremenu koje dolazi fokus stavljam na rad na sebi, poslovne planove i stvari koje me ispunjavaju, a ljubav će se po običaju pojaviti kad je najmanje budem očekivao."

Svaki odnos donosi novu lekciju

Šime je priznao i da su mu prethodna iskustva pomogla jasnije definirati što mu odgovara kod partnerice.

"Mislim da se s vremenom jasnije vidi što ti odgovara, a što ne. Iz svakog odnosa čovjek može nešto naučiti. Ako ne o ljubavi, onda barem o sebi."

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'Budi svoj i privući ćeš ljude koji ti pašu'

Osvrnuo se i na često pitanje treba li ljubav aktivno tražiti ili je najbolje prepustiti slučaju.

"Smatram da od aktivnog traženja nema ništa. Tražiš posao, a ne nekoga da te voli. Dovoljno je biti otvoren, a za ostalo će se poklopiti sto drugih slučajnosti. Budi svoj i privući ćeš ljude koji ti pašu. Ne treba forsirati, ali ni zatvarati vrata."

Nakon medijski eksponiranog prekida s Majom Šuput, čini se da je Šime Elez odlučio usmjeriti energiju na sebe, osobni razvoj i poslovne planove, dok ljubav, kako kaže, planira pustiti da dođe sama od sebe.