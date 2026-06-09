Dok je privatno turbulentno, posao Maje Šuput ruši rekorde: Evo koliko je zaradila prošle godine

Dok je privatni život Maje Šuput posljednjih tjedana ponovno u fokusu javnosti zbog prekida veze sa Šimom Elezom, 'Gospodinom Savršenim' iz četvrte sezone RTL-ova showa, i dok se u ljubavi zasad ne čini da joj cvjetaju ruže, poslovna strana priče ide u potpuno suprotnom smjeru – uz stabilan rast i vrlo uspješno poslovanje njezine tvrtke.

Tvrtka ŠUPUT d.o.o., u vlasništvu pjevačice i poduzetnice Maje Šuput, otkrivaju 24 sata, nastavila je snažan uzlazni trend i tijekom 2025. godine. Nakon što je 2024. ostvarila prihod od 625.000 eura te dobit od 332.000 eura, u 2025. godini prihodi su narasli na gotovo 900.000 eura, dok je dobit dosegnula oko 400.000 eura. Riječ je o rastu prihoda od približno 45 posto u odnosu na prethodnu godinu, što potvrđuje nastavak pozitivnog poslovnog trenda.

Posebno se ističu i pokazatelji stabilnosti – tvrtka nosi bonitetnu ocjenu A2, što je svrstava među financijski vrlo stabilne poslovne subjekte. Ukupna ocjena poslovanja iznosi visokih 97 od 100 bodova, dok je segment stabilnosti ocijenjen maksimalnih 100 od 100. Trend poslovanja dobio je 59 od 100 bodova, što upućuje na nastavak rasta, ali uz nešto umjereniju dinamiku u odnosu na same financijske rezultate.

U širem petogodišnjem presjeku vidljivo je da su prihodi tvrtke višestruko porasli – više od pet puta. Nakon slabijeg rezultata u 2023., uslijedio je snažan oporavak u 2024., a zatim i rekordna 2025. godina. Iako su prihodi značajno rasli, dobit nije pratila isti tempo, što sugerira povećanje operativnih troškova, ali profitabilnost i dalje ostaje vrlo visoka.

Interesantno je i da tvrtka i dalje posluje kao mikro poduzeće s jednim zaposlenim, prijavljenim na plaću od 950 eura. Unatoč tome, u 2024. godini ostvarila je 625.000 eura prihoda, što je svrstava među iznimno učinkovite male tvrtke na hrvatskom tržištu, pišu 24 sata.

Gledano u cjelini, ŠUPUT d.o.o. se u posljednjih pet godina profilirala kao jedna od financijski najuspješnijih tvrtki domaće estrade.

Hoće li se Maja Šuput nakon prekida sa Šimom Elezom još više posvetiti poslu ili će se okrenuti novim privatnim i životnim poglavljima, ostaje za vidjeti.

Podsjetimo, veza Maje Šuput i Šime Eleza bila je jedna od najpraćenijih estradnih priča 2025. godine. Njihovo poznanstvo ubrzo je preraslo u vezu koja je privukla veliku pažnju javnosti, no nakon manje od godinu dana potvrđeno je da su odlučili krenuti svatko svojim putem. O razlozima prekida nisu javno govorili, a oboje su zadržali diskretan i suzdržan pristup cijeloj situaciji.