ZAGONETNA PORUKA /

Je li ovim riječima 'bocnula' Šimu? Maja se oglasila nakon prekida, a svi komentiraju isto

Je li ovim riječima 'bocnula' Šimu? Maja se oglasila nakon prekida, a svi komentiraju isto
Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Pjevačica je zagonetnom objavom podgrijala priče o bivšem partneru

28.5.2026.
10:34
Hot.hr
Pjevačica Maja Šuput (46) ne prestaje intrigirati javnost. Poznata po svojoj neiscrpnoj energiji i odvažnim modnim kombinacijama, samo nekoliko dana nakon vijesti o prekidu veze s 'Gospodinom Savršenim' iz istoimenog RTL-ova showa, Šimom Elezom (27), Maja se u prepoznatljivom stilu posvetila onome što radi najbolje - glazbi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svojom posljednjom objavom na Instagramu, snimljenom u modernom zdanju Zračne luke Franjo Tuđman, najavila je put u Skopje gdje dovršava novu pjesmu.

"Mamasita na putu za Skopje gdje ide završiti mega giga ljetni hit 'Nedovoljno lijep'", napisala je Maja uz seriju fotografija na kojima pozira s prtljagom. Njezina objava dolazi u trenutku kada javnost još uvijek bruji o njezinu privatnom životu, a sam naziv pjesme, "Nedovoljno lijep", zaintrigirao je pratitelje koji su se pitali je li ovim nazivom pjesme šalje poruku bivšem Šimi.

"Samo jako kraljice", "Veći hit bi bio 'Vratia se Šime'", "A di je Šime?", "Ovo će biti hit", samo su neki od komentara koji se mogu pročitati ispod Majine objave. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'Prekid je naša privatna stvar'

Podsjetimo, vijest o prekidu Maje i Šime, nakon skoro godinu dana romantičnog odnosa, stigla je u ponedjeljak, a Šime je tada samo za Net.hr komentirao istu

''Maja i ja privatne trenutke nismo dijelili s javnosti. Prekid je naša privatna stvar i tako će ostati, stoga ne planiram davati daljnje komentare na tu temu", poručio je. 

 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
