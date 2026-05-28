Je li ovim riječima 'bocnula' Šimu? Maja se oglasila nakon prekida, a svi komentiraju isto

Pjevačica Maja Šuput (46) ne prestaje intrigirati javnost. Poznata po svojoj neiscrpnoj energiji i odvažnim modnim kombinacijama, samo nekoliko dana nakon vijesti o prekidu veze s 'Gospodinom Savršenim' iz istoimenog RTL-ova showa, Šimom Elezom (27), Maja se u prepoznatljivom stilu posvetila onome što radi najbolje - glazbi.

Svojom posljednjom objavom na Instagramu, snimljenom u modernom zdanju Zračne luke Franjo Tuđman, najavila je put u Skopje gdje dovršava novu pjesmu.

"Mamasita na putu za Skopje gdje ide završiti mega giga ljetni hit 'Nedovoljno lijep'", napisala je Maja uz seriju fotografija na kojima pozira s prtljagom. Njezina objava dolazi u trenutku kada javnost još uvijek bruji o njezinu privatnom životu, a sam naziv pjesme, "Nedovoljno lijep", zaintrigirao je pratitelje koji su se pitali je li ovim nazivom pjesme šalje poruku bivšem Šimi.

"Samo jako kraljice", "Veći hit bi bio 'Vratia se Šime'", "A di je Šime?", "Ovo će biti hit", samo su neki od komentara koji se mogu pročitati ispod Majine objave.

'Prekid je naša privatna stvar'

Podsjetimo, vijest o prekidu Maje i Šime, nakon skoro godinu dana romantičnog odnosa, stigla je u ponedjeljak, a Šime je tada samo za Net.hr komentirao istu.

''Maja i ja privatne trenutke nismo dijelili s javnosti. Prekid je naša privatna stvar i tako će ostati, stoga ne planiram davati daljnje komentare na tu temu", poručio je.