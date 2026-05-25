U jeku prekida sa Šimom: Maja se pohvalila idiličnim prizorima u društvu posebne osobe
Uz kratak i vedar opis "Dobro jutrooo", pjevačica je svojim pratiteljima pružila uvid u opuštajuće jutro u Orebiću, pokazujući da su joj trenuci provedeni sa sinom sada najvažniji i da u njima pronalazi najveću snagu

25.5.2026.
14:00
Hot.hr
Pjevačica i poduzetnica Maja Šuput (46) na svom je Instagram profilu objavila iznimno simpatičan video u kojem uživa sa svojim petogodišnjim sinom Bloomom. Objava je, međutim, privukla posebnu pozornost jer je stigla na isti dan kada je za Net.hr potvrđen prekid njezine veze s markantnim Splićaninom Šimom Elezom (27), kojeg je javnost upoznala prošle godine kroz RTL-ov show 'Gospodin Savršeni'.

Uz kratak i vedar opis "Dobro jutrooo", pjevačica je svojim pratiteljima pružila uvid u opuštajuće jutro u Orebiću, pokazujući da su joj trenuci provedeni sa sinom sada najvažniji i da u njima pronalazi najveću snagu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kratka snimka, montirana kao niz zaigranih trenutaka, prikazuje Maju i njezinog sina u velikom krevetu luksuznog hotela. Odjeveni su u identične bijele ogrtače s ručnicima omotanim oko glave i nose tamne sunčane naočale, stvarajući dojam prave male spa avanture rezervirane samo za njih dvoje.

Video je ispunjen trenucima prisnosti i igre, od zajedničkog doručka u krevetu, gdje sinčić pažljivo hrani majku komadićem kroasana, do čitanja novina i nazdravljanja sokom od naranče. Na pladnju se vidi svježe voće, a cijela scena odiše opuštenošću i bezbrižnim veseljem, koje je na kraju zapečaćeno simpatičnim "high-five" pozdravom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'Prekid je naša privatna stvar'

Podsjetimo, vijest da je ljubavi između njega i 19 godina starije pjevačice doista došao kraj, za Net.hr je potvrdio i sam Šime. 

''Maja i ja privatne trenutke nismo dijelili s javnosti. Prekid je naša privatna stvar i tako će ostati, stoga ne planiram davati daljnje komentare na tu temu", poručio je Elez nakon skoro godinu dana otkako je započela njihova romansa na snimanju spota za Majinu pjesmu. 

