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Šime Elez otkrio što radi nakon prekida s Majom Šuput: 'Da ne bi bilo da nisam održao riječ'

Šime Elez otkrio što radi nakon prekida s Majom Šuput: 'Da ne bi bilo da nisam održao riječ'
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Ovaj sportski angažman dolaze nedugo nakon što je u medijima odjeknula vijest o njegovom prekidu s pjevačicom Majom Šuput

11.6.2026.
8:27
Hot.hr
Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Šime Elez (27), zvijezda četvrte sezone popularnog showa "Gospodin Savršeni", ponovno je privukao pažnju javnosti, no ovoga puta ne zbog ljubavnih peripetija, već zbog nove adrenalinske strasti. Na svom Instagram profilu otkrio je da se posvetio kitesurfingu, a objava dolazi u trenutku kada okreće novu stranicu u privatnom životu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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U videosnimci koju je podijelio, Elez je sažeo aktivnosti proteklih nekoliko tjedana, ispunivši tako obećanje dano pratiteljima u jednoj od ranijih anketa. Objava prikazuje cijeli proces učenja od samih početaka: od raspakiravanja i napuhavanja velikog crno-bijelog zmaja na pješčanoj plaži do prvih vježbi u plićaku pod budnim okom instruktora. "S obziron na to da su rezultati ankete bili jasni kao dan, evo sažetak aktivnosti proteklih nekoliko tjedana, da ne bi bilo da nisam održao riječ", napisao je Šime. 

S posebnom zahvalnošću istaknuo je svog mentora Franu koji je zaslužan za njegov brzi napredak "Uz čiju sam se pomoć nakon samo tri termina vježbi uspio popeti na dasku i učinit prve uspješne metre (nismo ih snimili)", pohvalio se. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ovaj sportski angažman i nova energija dolaze nedugo nakon što je u medijima odjeknula vijest o njegovom prekidu s pjevačicom Majom Šuput (46). Iako nikada nije detaljno komentirao razloge, samo za Net.hr potvrdio je da je vijest o krahu ljubavi točna. 

''Maja i ja privatne trenutke nismo dijelili s javnosti. Prekid je naša privatna stvar i tako će ostati, stoga ne planiram davati daljnje komentare na tu temu", poručio je. 

Šime ElezGospodin SavrseniMaja šuput
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