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LJETNA AVANTURA /

Šime Elez iznenadio objavom nakon prekida: 'A što ste mislili, da nećemo uspjeti?'

Šime Elez iznenadio objavom nakon prekida: 'A što ste mislili, da nećemo uspjeti?'
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Foto: Privatna arhiva

Ovaj adrenalinski hobi savršeno se uklapa u Elezovu nedavnu najavu da ovo ljeto za njega predstavlja svojevrsni "reset" i priliku za osobni rast o čemu je nedavno govorio i za naš portal

24.6.2026.
16:22
Hot.hr
Privatna arhiva
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Splićanin kojeg je javnost upoznala u RTL-ovom showu "Gospodin Savršeni", Šime Elez (27), odlučio je iskoristiti ljeto za nove početke i uzbudljive izazove. Nakon medijski popraćenog prekida s pjevačicom Majom Šuput (46), Elez se, kako je i sam najavio, posvetio sebi, a njegova najnovija objava na Instagramu jasan je dokaz da to uključuje i savladavanje adrenalinskih vještina na jadranskoj obali.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Šime Elez (@simeelez)

Na nizu impresivnih fotografija i dinamičnih videozapisa, Elez je sa svojim pratiteljima podijelio cijeli proces učenja kitesurfinga. Riječ je o jednom od najbrže rastućih ekstremnih sportova na svijetu, koji kombinira elemente surfanja, snowboardinga i paraglidinga, a zahtijeva snagu, vještinu i hrabrost.

"A šta ste mislili, da ćemo Frane i ja odustat, da nećemo uspit?.. kako da ne, new skill acquired", napisao je samouvjereno uz objavu, jasno dajući do znanja da je još jedan izazov uspješno svladan. Snimke ga prikazuju u svim fazama učenja: od pripreme opreme na pješčanoj plaži i slušanja instrukcija do trenutka kada se vješto bori s vjetrom i valovima te uspješno "leti" na dasci po morskoj površini. 

Očekivano, Šime je svojom objavom izazvao oduševljenje pratitelja, koji su ga nagradili brojnim pozitivnim komentarima, a na kraju je, svjestan da je ovo tek početak, u šali dodao: "Najteže tek slijedi, jesam li dobro svatia".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Šime Elez (@simeelez)

'Spreman za sve što dođe prirodno'

Ovaj adrenalinski hobi savršeno se uklapa u Elezovu nedavnu najavu da ovo ljeto za njega predstavlja svojevrsni "reset" i priliku za osobni rast o čemu je nedavno govorio i za Net.hr

U razgovoru je, između ostalog, tada otkrio i je li spreman za novu ljubav. 

"Spreman sam za sve što dođe prirodno. Ne trčim ni za čim, ali nisam ni zatvoren za ljubav. Ako se dogodi, super. Ako ne, opet dobro. U vremenu koje dolazi fokus stavljam na rad na sebi, poslovne planove i stvari koje me ispunjavaju, a ljubav će se po običaju pojaviti kad je najmanje budem očekivao", kazao nam je Šime. 

Šime ElezGospodin Savršeni
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