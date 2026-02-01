Sigurdsson: 'Znam da su Hrvati ludi za medaljama'; Mandić: 'Ma, ludi smo k'o struja!'

Hrvatska rukometna reprezentacija je u utakmici za brončanu medalju na Europskom prvenstvu svladala Island 34:33 i tako se s još jednim odličjem vraća u Hrvatsku.

Čekamo prve reakcije naših iz Jyske Bank Boxen dvorane u Herningu.

Matej Mandić:

"Pomiješane emoacije, sretni smo i ponosni. Suze radonsice, ali smo zaslužili, Davali smo sve od sebe i kad nije išlo i kad je. Pokazali smo karakter nakon Njemačke. Skupili smo glave i rekli kako imamo šansu za medalju, Jako je lijepo otići s turnira s medaljom."

Bilo je ozljeda i svega?

"Imali smo skoro svi temperature, ali s tabletama i adrenalinom smo to riješili. Popit ćemo koju pivicu i sve će biti dobro."

Toliko medalja smo osvojili?

"Pokazujemo iz turnira u turnir da vrijedimo i da smo uz bok Danskoj i ostalima. U idućim godinama ćemo samo rasti. Igramo u vrhunskim klubovima i rastemo."

Što veže ove igrače, što ih čini tako povezanima?

"Ma, ludi smo ko struja. Samo zezancija, cijeli dan i cijelu noć. Svi se družimo skupa i kad igramo to se i vidi. Nadam se da će ta energija i ostai s nama."

Doček sutra?

"Lijepo je imati doček. Mi ćemo se pojaviti, a u kakvom stranju vidjet ćemo, haha. Pozivam sve da dođu, bit će nam jako drago."

Dagur Sigurdsson:

"Jako sam sretan, iznimno ponosan. Toliko odricanja i odličnih predstava igrača. Znam da su Hrvati ludi za medaljama i to se vidjelo na tribinama koje su nam opet bile velika podrška. Hvala puno na tome", rekao je izbornik pa dodao:

"Svi smo se malo ispraznili i pomalo sak bez riječi, ali prelijep je osjećaj."

Puno je igrača imalo velikih problema s ozljedama.

"Da, svačeg se nakupilo, ali to se događa kada ste jako umorni. Međutim, osvojiti medalju za medaljom je jako velika stvar i jako sam sretan i ponosan."

