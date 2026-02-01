Sigurdsson: 'Znam da su Hrvati ludi za medaljama'; Mandić: 'Ma, ludi smo k'o struja!'
Čekamo prve reakcije naših iz Jyske Bank Boxen dvorane u Herningu
Hrvatska rukometna reprezentacija je u utakmici za brončanu medalju na Europskom prvenstvu svladala Island 34:33 i tako se s još jednim odličjem vraća u Hrvatsku.
Matej Mandić:
"Pomiješane emoacije, sretni smo i ponosni. Suze radonsice, ali smo zaslužili, Davali smo sve od sebe i kad nije išlo i kad je. Pokazali smo karakter nakon Njemačke. Skupili smo glave i rekli kako imamo šansu za medalju, Jako je lijepo otići s turnira s medaljom."
Bilo je ozljeda i svega?
"Imali smo skoro svi temperature, ali s tabletama i adrenalinom smo to riješili. Popit ćemo koju pivicu i sve će biti dobro."
Toliko medalja smo osvojili?
"Pokazujemo iz turnira u turnir da vrijedimo i da smo uz bok Danskoj i ostalima. U idućim godinama ćemo samo rasti. Igramo u vrhunskim klubovima i rastemo."
Što veže ove igrače, što ih čini tako povezanima?
"Ma, ludi smo ko struja. Samo zezancija, cijeli dan i cijelu noć. Svi se družimo skupa i kad igramo to se i vidi. Nadam se da će ta energija i ostai s nama."
Doček sutra?
"Lijepo je imati doček. Mi ćemo se pojaviti, a u kakvom stranju vidjet ćemo, haha. Pozivam sve da dođu, bit će nam jako drago."
Dagur Sigurdsson:
"Jako sam sretan, iznimno ponosan. Toliko odricanja i odličnih predstava igrača. Znam da su Hrvati ludi za medaljama i to se vidjelo na tribinama koje su nam opet bile velika podrška. Hvala puno na tome", rekao je izbornik pa dodao:
"Svi smo se malo ispraznili i pomalo sak bez riječi, ali prelijep je osjećaj."
Puno je igrača imalo velikih problema s ozljedama.
"Da, svačeg se nakupilo, ali to se događa kada ste jako umorni. Međutim, osvojiti medalju za medaljom je jako velika stvar i jako sam sretan i ponosan."
