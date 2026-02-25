Je li ovo primjereno? Dok ga ispituju o saborskim žetonima, Plenković 'prčka' po mobitelu. I to traje i traje...

Nakon sastanka vladajuće koalicije premijer Andrej Plenković je dao izjavu za medije u kojoj je istaknuo da su izrazili "srdačnu dobrodošlicu" Boški Ban koja je postala dio koalicije.

Nakon izjave, novinari su premijeru postavljali pitanja. I dok su se nizala pitanja o budućnosti koalicije, "saborskim žetonima" i snimkama Josipa Dabre koje cure u javnost, premijerov pogled nije se micao s ekrana mobitela.

Naime, čelnik DP-a Ivan Penava je, nakon sastanka s premijerom, dao izjavu za medije u kojoj se osvrnuo na pjevanje Josipa Dabre o "grobnici u Madridu". Kazao je da se to "dogodilo u smislu incidenta i nestašluka koji se tumači ustašlukom", a da su oni na tragu da je to "nestašluk".

Novinar je upitao Plenkovića o toj izjavi, ali što bi značilo za koaliciju da ponovno dođe do slične situacije s Dabrom.

Plenković je pitanja o "saborskim žetonima" spretno zanemario i odgovorio samo na pitanja o Dabri. U odgovoru se osvrnuo na vrijeme nakon izbora, kazavši da su mnogi tada pokušavali odgovoriti DP od suradnje s HDZ-om.

"Imali smo napor istih ovih koji bi sada htjeli da se destabilizira Vlada, da se ide na izbore. Oni su činili sve da DP tu neku iskru u oku, skrene pogled, ne s mene, nego da odu na lijevi spektar", rekao je Plenković i ustvrdio da je Dabrino ponašanje njegov problem.

"Ono što se meni učinilo da je to napravljeno svjesno i namjerno. Bilo da je riječ o fašniku i pokladama", rekao je Plenković.