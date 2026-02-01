Hrvatska je brončana! Kapetan se javio: 'Pokazali smo kako se gine za Hrvatsku'

Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu nakon što je u susretu za 3. mjesto u Herningu pobijedila Island sa 34-33 (17-14).

Sedma je to medalja za hrvatske rukometaše u povijesti europskih prvenstava pri čemu četvrta bronca (2026, 2016, 2012, 1994), uz tri srebra (2020, 2010, 2008). Ujedno bila je to čak 16. medalja hrvatskih rukometaša s velikih natjecanja, pri čemu druga u nizu nakon lanjskog srebra sa svjetskog prvenstva. Island je ostao na jednoj bronci s EP-a 2010.

Naša Ines Goda Forjan se javlja s prvim dojmovima iz danskog Herninga

"Sretan sam, još ne mogu vjerovati. Ponosan sam kako smo se borili. 60 minuta, nemam riječi, ne znam kako smo ovo uspjeli. Vraćamo se doma s medaljom", rekao je Martinović pa objasnio stav od prošle godine.

"Mislim da si me pitala kako će biti tu, rekao sam da želim pokazati da nije slučajno. Bit će duga noć. Sve se zaboravi, sve ozljede, dali smo 100 % i sada smijemo popiti koju pivicu", rekao je pa objasnio Dagura.

"Tek poslije Olimpijade je vidio kako funkcioniramo. Nema panike i nema drame kod njega. Zaslužuje biti najbolji trener prvenstva", za kraj je prokomentirao i doček.

"Nadam se da će opet biti onako lijepo kao prije godinu dana! Sada moramo uživati prvo, bit će to prelijepo."