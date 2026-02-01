FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TELEMACH POTEZ DANA /

Nestvarna bomba Lučina, Veron ili Mandić: Odaberite najbolji potez utakmice

Nestvarna bomba Lučina, Veron ili Mandić: Odaberite najbolji potez utakmice
×
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Sudjelujte u anketi i odaberite Telemach potez dana, a u nastavku možete sudjelovati u natječaju i osvojiti televizor Samsung QLED 55Q60C

1.2.2026.
16:58
Sportski.net
Sanjin Strukic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatska rukometna reprezentacija u utakmici za treće mjesto na ovogodišnjem Europskom prvenstvu pobijedila je Island rezultatom 33:34.

Utakmica je ponudila sjajne golove, poteze, ali i obrane golmana. 

Za vas smo izdvojili tri najbolja poteza, a na vama je da odaberete Telemach potez dana - po izboru gledatelja!

Telemach potez dana je:

decoration

1. Nestvarna bomba Tina Lučina za 11:14

2. Asistencija Martinovića za pogodak Verona Načinovića

3. Sjajno obranjen zicer Mateja Mandića

Ne zaboravite, tijekom svake naše emisije 'Vrijeme je za rukomet' imate priliku glasati za Telemach potez dana. Na portalu net.hr pogledajte najbolji potez i odaberite tko vas je od rukometaša najviše oduševio.

Također, sudjelujte u kreativnom natječaju Uhvati loptu, osvoji Telemach prvenstvo te 1. veljače budi ponosni vlasnik Samsung QLED 55Q60C televizora. 

Sadržaj nastao u suradnji s RTL native timom i Telemach Hrvatska!

TelemachTelemach HrvatskaRukomet 2026Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026Potez Dana
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
TELEMACH POTEZ DANA /
Nestvarna bomba Lučina, Veron ili Mandić: Odaberite najbolji potez utakmice