Nestvarna bomba Lučina, Veron ili Mandić: Odaberite najbolji potez utakmice

Hrvatska rukometna reprezentacija u utakmici za treće mjesto na ovogodišnjem Europskom prvenstvu pobijedila je Island rezultatom 33:34.

Utakmica je ponudila sjajne golove, poteze, ali i obrane golmana.

Za vas smo izdvojili tri najbolja poteza, a na vama je da odaberete Telemach potez dana - po izboru gledatelja!

Telemach potez dana je: Nestvarna bomba Tina Lučina za +3 Asistencija Martinovića za pogodak Verona Načinovića Sjajno obranjen zicer Mateja Mandića

1. Nestvarna bomba Tina Lučina za 11:14

2. Asistencija Martinovića za pogodak Verona Načinovića

3. Sjajno obranjen zicer Mateja Mandića

Ne zaboravite, tijekom svake naše emisije 'Vrijeme je za rukomet' imate priliku glasati za Telemach potez dana. Na portalu net.hr pogledajte najbolji potez i odaberite tko vas je od rukometaša najviše oduševio.

Također, sudjelujte u kreativnom natječaju Uhvati loptu, osvoji Telemach prvenstvo te 1. veljače budi ponosni vlasnik Samsung QLED 55Q60C televizora.

Sadržaj nastao u suradnji s RTL native timom i Telemach Hrvatska!