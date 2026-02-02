Nestvarna bomba Tina Lučina je Telemach potez dana, pogledajte taj gol još jednom

Gotovo je, Europsko prvenstvo je završilo i Hrvatska je osvojila brončanu medalju.

U utakmici koja nam je opet ponudila dramu vidjeli smo sjajne pogotke i intervencije vratara, a za Telemach potez dana odabrali ste nestvarnu bombu Tina Lučina (85 posto).

Daleko iza sebe je ostavio asistenciju Martinovića za pogodak Verona Načinovića (8 posto), a na trećem mjestu je Matej Mandić sa svojim obranjenim zicerom (7 posto).

Foto: Net.hr

Tijekom svake naše emisije 'Vrijeme je za rukomet' imali ste priliku glasati za Telemach potez dana. U kreativnom natječaju Uhvati loptu, osvoji Telemach prvenstvo netko je od vas postao novi vlasnik QLED 55Q60C televizora, a dobitnika ćemo objaviti sutra!

