FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TELEMACH POTEZ DANA /

Nestvarna bomba Tina Lučina je Telemach potez dana, pogledajte taj gol još jednom

Odabrali ste Telemach potez dana, a netko od vas osvojio je i televizor Samsung QLED 55Q60C

2.2.2026.
7:48
Sportski.net
Sanjin Strukic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Gotovo je, Europsko prvenstvo je završilo i Hrvatska je osvojila brončanu medalju.

U utakmici koja nam je opet ponudila dramu vidjeli smo sjajne pogotke i intervencije vratara, a za Telemach potez dana odabrali ste nestvarnu bombu Tina Lučina (85 posto).

Daleko iza sebe je ostavio asistenciju Martinovića za pogodak Verona Načinovića (8 posto), a na trećem mjestu je Matej Mandić sa svojim obranjenim zicerom (7 posto).

Nestvarna bomba Tina Lučina je Telemach potez dana, pogledajte taj gol još jednom
Foto: Net.hr

Tijekom svake naše emisije 'Vrijeme je za rukomet' imali ste priliku glasati za Telemach potez dana. U kreativnom natječaju Uhvati loptu, osvoji Telemach prvenstvo netko je od vas postao novi vlasnik QLED  55Q60C televizora, a dobitnika ćemo objaviti sutra!

Sadržaj nastao u suradnji s RTL native timom i Telemach Hrvatska!

Rukomet 2026Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026TelemachTelemach HrvatskaPotez DanaTin Lučin
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
TELEMACH POTEZ DANA /
Nestvarna bomba Tina Lučina je Telemach potez dana, pogledajte taj gol još jednom