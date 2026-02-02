FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
financijski uspjeh /

Medalja donijela i nagradu: Evo kakva je premija dočekala hrvatske rukometaše

Medalja donijela i nagradu: Evo kakva je premija dočekala hrvatske rukometaše
×
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

U ime Vlade Republike Hrvatske, rukometaše je po povratku pozdravio ministar turizma i sporta Tonči Glavina

2.2.2026.
7:14
Sportski.net
Sanjin Strukic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatska rukometna reprezentacija zatvorila je dansku epizodu na najbolji mogući način, brončanom medaljom i nizom nastupa koji će se još dugo prepričavati. Sedam pobjeda i dva poraza stali su iza ovog velikog uspjeha, a ključni trenutak turnira bila je pobjeda protiv Islanda u utakmici za treće mjesto, momčadi koju su hrvatski rukometaši svladali i ranije u drugom krugu natjecanja.

I dok se u javnosti posljednjih sati vodi polemika oko organizacije i (ne)održanog dočeka u Zagrebu, reprezentativci su svoj posao odradili na terenu, ali i izvan njega. Emocije, slavlje i neizvjesnost oko povratka kući obilježili su noćni put iz Danske, no jedno je sigurno: rezultat se ne dovodi u pitanje. Što se sve dešavalo u noćnom prijemu reprezentativaca na aerodromu Franjo Tuđman u Velikoj Gorici pročitajte OVDJE.

U ime Vlade Republike Hrvatske, rukometaše je po povratku pozdravio ministar turizma i sporta Tonči Glavina, koji je tom prilikom potvrdio i konkretnu nagradu za ostvareni uspjeh. Svaki igrač, član stručnog stožera te djelatne stručne osobe u Hrvatskom rukometnom savezu primit će premiju u iznosu od 5.250 eura.

'Čestitam našim rukometašima na ovom velikom uspjehu. Ovo je još jedan dokaz da se radi o zlatnoj generaciji koja je već ostavila dubok trag, a uvjeren sam da će u godinama koje dolaze nastaviti donositi velike rezultate', poručio je Glavina, dodavši kako je doček organiziran u ime Vlade, dok će reprezentaciju u podne primiti i predsjednik Vlade Andrej Plenković.

POGLEDAJTE VIDEO: Umor, ponos i priznanje Sigurdssona: 'Evo tko je za mene najbolji igrač!'

Hrvatska Rukometna ReprezentacijaEuropsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026PremijaDoček RukometašaMarko Perković Thompson
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
financijski uspjeh /
Medalja donijela i nagradu: Evo kakva je premija dočekala hrvatske rukometaše