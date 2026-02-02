FREEMAIL
'SENFOVA ZELENA BRIGADA' /

Bulj primio znakovit poziv pa objavio: 'Plenković preko Gobca drma hrvatskim rukometom'

Bulj primio znakovit poziv pa objavio: 'Plenković preko Gobca drma hrvatskim rukometom'
Foto: Ivana Ivanovic/pixsell

Ja sebi nikako ne mogu objasnit da je isti taj HRS dogovorio s Tomaševićem doček bez Thompsona kao da nisu znali što je želja rukometaša', komentirao je Bulj

2.2.2026.
9:54
danas.hr
Ivana Ivanovic/pixsell
Saborski zastupnik Miro Bulj reagirao je na otkazivanje dočeka hrvatskim brončanim rukometašima. Komentiraoje da cijela ova situacija odgovara i Plenkovićevom HDZ-u koji "preko notornog Zorana Gobca drma hrvatskim rukometom", ali i Tomaševiću. 

"Meni nije jasno zašto se odustalo od dočeka i kako bi to Senf zaustavio rukometaše da pozovu Thompsona na binu i tko bi to spriječio Thompsona da se na binu popne?! Možda Senfove zelene brigade.

Otkazan doček rukometaša, je li netko trebao popustiti?

decoration

Čini mi se da ovo odgovara i Plenkovićevom HDZ-u koji preko notornog Zorana Gobca drma hrvatskim rukometom, ali i Tomaševiću koji se pozicionira kao lider ljevice pored pogubljenog Hajdaš Dončića.

Plenkisti ispadaju domoljubi, a zelenaši veći "antifašisti" od SDP-a jer im sad ne smeta samo Bojna Čavoglave nego Thompson kao takav. Odlazak u totalni ljevičarski ekstrem i Senfovo pozicioniranje. Inače, Gobac me sinoć zvao i pokušao mi nešto poručit.

Nadam se da nije bio pokušaj prijetnje jer sam ja sastavljen od malo drugačijeg materijala nego oni s kojima je navikao komunicirati. Nije mu se svidjela objava u kojoj sam napao i njega i Tomaševića.

Ja sebi nikako ne mogu objasnit da je isti taj HRS dogovorio s Tomaševićem doček bez Thompsona kao da nisu znali što je želja rukometaša i onda samo nekoliko sati nakon osvojene bronce se otkazuje doček u Zagrebu uz poruku da se neće ići nigdje drugdje. Uglavnom, igrice i igre preko leđa naroda i naših rukometaša", poručio je Bulj na društvenim mrežama.

Sve o dočeku hrvatskih rukometaša pratite OVDJE

POGLEDAJTE VIDEO: Umor, ponos i priznanje Sigurdssona: 'Evo tko je za mene najbolji igrač!'

Miro BuljThompsonHrvatski RukometašiZoran GobacDoček Rukometaša
Bulj primio znakovit poziv pa objavio: 'Plenković preko Gobca drma hrvatskim rukometom'