Ova glumica će glumiti Audrey Hepburn u novom filmu: Svi diskutiraju je li ona pravi izbor

Simpatična američka glumica Lily Collins na Instagramu je podijelila svoje uzbuđenje oko nove uloge: u novom filmu utjelovit će legendarnu glumicu Audrey Hepburn.

Foto: Michael loccisano/Getty images/Profimedia

"Nakon skoro 10 godina razvoja i cijelog života divljenja i obožavanja Audrey, konačno mogu ovo podijeliti. Počašćena i oduševljena, ne mogu ni približno izraziti kako se osjećam...", napisala je Collins na društvenim mrežama podijelivši sa svojim pratiteljima uzbudljivu vijest.

Međutim, objava je izazvala različite različite reakcije.

I dok neki tvrde da je Lily sjajan izbor te da fizički i podsjeća na slavnu glumicu, ispod objave su se našli i nešto negativniji komentari onih koji smatraju da Collins ne sliči dovoljno Audrey.

Kako je poznato, film zasada nema naslov, no poznato je da se drži književnog predloška Sama Wassona "Fifth Avenue, 5 AM: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany’s and the Dawn of the Modern Woman". Scenarij je napisala Alena Smith, hvaljena američka scenaristica, producentica i autorica.

U filmu će gledateljima biti predstavljena događanja sa seta samog filma "Doručak kod Tiffanyja" iz 1961. godine, uključujući i dramu od predprodukcije do katastrofa na setu, poput one kada je jedan od članova filmske ekipe navodno gotovo doživio strujni udar tijekom poznate uvodne scene filma ispred glavne trgovine Tiffany & Co. na Petoj aveniji u New Yorku.

POGLEDAJTE VIDEO: Što se krije iza tetovaža grupe Lelek? Oživjele tradiciju iz 15. stoljeća kojom su se Hrvatice štitile od Osmanlija