Od showmana do predsjednika: Slavnom komičaru Putin je skinuo osmijeh s lica

Prije nego što je postao predsjednik i vojni poglavar, Volodimir Zelenski bio je jedan od najpopularnijih komičara, glumaca i zabavljača u Ukrajini i širem postsovjetskom prostoru.

Karijeru u zabavnoj industriji počeo je u humorističnom natjecanju KVN, a kasnije je osnovao vlastitu produkcijsku kuću Kvartal 95. Svjetsku slavu stekao je naslovnom ulogom u humorističnoj seriji Sluga naroda (2015.–2019.), gdje je glumio srednjoškolskog profesora povijesti koji neočekivano postaje predsjednik države nakon što njegov video protiv korupcije postane viralan.

Svoju filmsku ulogu pretvorio je u stvarnost 2019. godine, kada je na predsjedničkim izborima pobijedio s više od 70 posto glasova, obećavajući borbu protiv korupcije i okončanje sukoba u Donbasu.

Mandat mu je istekao...

Iako poznat kao komičar, Zelenski je po struci diplomirani pravnik, no pravom se nikada nije bavio. Njegov imidž prije invazije bio je znatno drukčiji – bio je poznat po obrijanom licu i odijelima, a mnogi su kritičari sumnjali u njegovu sposobnost vođenja države u kriznim situacijama.

Danas Ukrajina obilježava četvrtu godišnjicu rata. Fotografije iz naše galeriju prikazuju koliko se lice predsjednika promijenilo dok zemlja trpi svakodnevne udare od Vladimira Putina. Zelenski je danas poslao prkosnu poruku ističući da Rusija nije ostvarila svoje ciljeve te je prvi put javnosti pokazao svoj tajni bunker iz kojeg je započeo obranu zemlje.

Njegov mandat tehnički je trebao završiti u svibnju 2024., ali su izbori odgođeni zbog ratnog stanja koje je produženo do veljače 2026.. Zelenski ističe da većina Ukrajinaca (oko 90 posto) ne podržava održavanje izbora dok rat traje, strahujući od njihova destruktivnog učinka na jedinstvo zemlje.