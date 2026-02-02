Počinju upisi prvašića u novu školsku godinu: Objavljeni rokovi i cijela procedura

Upis prvašića u osnovne škole za školsku godinu 2026./2027. za djecu s teškoćama u razvoju počinje danas, dok redoviti upisi počinju 16. veljače i provodit će se online putem Nacionalnog informacijskog sustava upisa u osnovne škole.

Ministarstvo znanosti obrazovanja i mladih trenutačno ne raspolaže podacima o očekivanom broju učenika koji će biti upisani u osnovne škole, ti će podaci biti dostupni po završetku postupka upisa. Lani je bilo nešto više od 36 tisuća prvašića.

U prvi razred obveznoga osnovnog obrazovanja upisuju se djeca koja do 1. travnja tekuće godine imaju navršenih šest godina života, dok se iznimno, na zahtjev roditelja i sukladno rješenju nadležnog upravnog odjela, može upisati i dijete koje do 31. ožujka nema navršenih šest godina, istaknuli su iz Ministarstva.

Upisi preko e-Građani

Upis djece provodi se prema planu upisa koji donose upravni odjeli u županijama, na temelju zakonom utvrđenih upisnih područja. Rokovi za podnošenje zahtjeva su od 2. veljače do 15. travnja za djecu s teškoćama u razvoju, od 16. veljače do 15. ožujka za redoviti upis te od 16. veljače do 31. ožujka za prijevremeni upis.

Roditelji prijavu podnose putem sustava e-Građani, a oni koji nemaju pristup sustavu mogu se obratiti školi kojoj dijete pripada prema upisnom području. Sva djeca obvezna su obaviti liječnički pregled i postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja.

Upis izvan upisnog područja moguć je ako time ne dolazi do povećanja broja razrednih odjela ili ako se dijete upisuje u školu s posebnim programima.

Digitalizacija obrazovnog sustava

Iz MZOM-a napominju kako je uvođenjem e-upisa u osnovne škole napravljen iskorak u digitalizaciji obrazovnog sustava kojim je roditeljima omogućeno da cijeli postupak prijave obave brzo i jednostavno.

S novim procesom više nema potrebe za dolaskom u školu i prikupljanjem papirnate dokumentacije. Potrebni podaci mogu se preuzeti iz drugih državnih registara, a nakon upisa roditelji dobivaju digitalnu potvrdu upisnice.

Novi sustav donio je veću transparentnost procesa, lakše praćenje statusa prijave te preciznije upravljanje upisnim podacima, što istodobno rasterećuje škole i administraciju. Osim uštede vremena, e-upisi doprinose i boljoj organizaciji pregleda i testiranja.

