Mali prst u velikoj opasnosti! David je bio uvrijeđen, ali vjerovao je vatrogascima s pilom

Zagrebački vatrogasci noćas smo imali jednu jako zanimljivu intervenciju. Njihov susjed David igrao se i prstić mu je zapeo u igrački, nakon čega su pozvani da pomognu.

Najprije smo pokušali s uobičajenim neinvazivnim metodama, poput podmazivanja, no one nažalost nisu dale rezultat. Nakon toga su pristupili opreznom rezanju uz pomoć pile za prstenje te, uz dodatnu asistenciju T1 alatom. Uspjeli su razdvojiti dijelove igračke i oslobodili prstić.

"Nakon, moramo priznati, dugotrajne intervencije (bili smo jako oprezni), situacija je sretno riješena. Hrabri David je, iako u početku pomalo uvrijeđen, odlično surađivao s nama. Za nagradu je, osim priče koju će pamtiti cijeli život, dobio i našu maskotu Hrabrog Hrvoja, ali i vožnju u pravom kamionu", objavili su zagrebački vatrogasci na društvenim mrežama. Kako je to sve izgledalo pogledajte OVDJE

'Bravo za vatrogasce i malog Davida'

Ova objava u manje od pola sata prikupila je više od 600 lajkova i osvojila simpatije čitatelja. "Svaka čast", komentirala je Marina. "Volimo vas i ovakve priče. Hvala vam što ste uvijek tu", rekla je Maja.

"Krasna priča, uvijek na raspolaganju. Bravo za vas i maloga Davida", kaže komentirala je Đurđica.

"Hvala dečkima na strpljenju, stvarno su sinoć svi bili divni, od samog prijema i profesionalnog rješavanja situacije do ljudskog odnosa. Pravi ste, nema šta. I hvala još jednom u Davidovo i moje ime", komentirala je, prema svemu sudeći, Davidova mama Ida.

