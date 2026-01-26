Vatrogasci izvukli ženu iz gorućeg stana u Splitu: Gašenje i dalje traje

NET I VOYO /
Iz stana je evakuirana jedna ženska osoba, koja je predana djelatnicima Hitne medicinske službe Split te je prevezena u bolnicu
U ponedjeljak rano ujutro splitski vatrogasci dobili su dojavu o požaru stana na trećem katu stambene zgrade u potkrovlju. Županijski vatrogasni centar zaprimio je dojavu u 5.12 sati na adresi Ulica Križine u Splitu.
Iz stana je evakuirana jedna ženska osoba, koja je predana djelatnicima Hitne medicinske službe Split te je prevezena u bolnicu, piše Dalmacija Danas.
Intervencija je još u tijeku, a na terenu sudjeluje šest vatrogasaca JVP Grada Splita s jednim vozilom.
