Vatrogasci izvukli ženu iz gorućeg stana u Splitu: Gašenje i dalje traje

U ponedjeljak rano ujutro splitski vatrogasci dobili su dojavu o požaru stana na trećem katu stambene zgrade u potkrovlju. Županijski vatrogasni centar zaprimio je dojavu u 5.12 sati na adresi Ulica Križine u Splitu.

Iz stana je evakuirana jedna ženska osoba, koja je predana djelatnicima Hitne medicinske službe Split te je prevezena u bolnicu, piše Dalmacija Danas.

Intervencija je još u tijeku, a na terenu sudjeluje šest vatrogasaca JVP Grada Splita s jednim vozilom.

