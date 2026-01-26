FREEMAIL
NAGUTALA SE DIMA /

Vatrogasci izvukli ženu iz gorućeg stana u Splitu: Gašenje i dalje traje

Vatrogasci izvukli ženu iz gorućeg stana u Splitu: Gašenje i dalje traje
Fotografija ne prikazuje mjesto događaja koje je u članku.
Foto: Dalmacija Danas/ilustracija

Iz stana je evakuirana jedna ženska osoba, koja je predana djelatnicima Hitne medicinske službe Split te je prevezena u bolnicu

26.1.2026.
7:27
Tajana Gvardiol
Dalmacija Danas/ilustracija
U ponedjeljak rano ujutro splitski vatrogasci dobili su dojavu o požaru stana na trećem katu stambene zgrade u potkrovlju. Županijski vatrogasni centar zaprimio je dojavu u 5.12 sati na adresi Ulica Križine u Splitu.

Iz stana je evakuirana jedna ženska osoba, koja je predana djelatnicima Hitne medicinske službe Split te je prevezena u bolnicu, piše Dalmacija Danas.

Intervencija je još u tijeku, a na terenu sudjeluje šest vatrogasaca JVP Grada Splita s jednim vozilom.

POGLEDAJTE VIDEO: Prizori strave i užasa na autocesti: Buktinja guta vozila, suklja gusti crni dim

