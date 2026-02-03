FREEMAIL
MELEM ZA OČI /

Siječanj u Osijeku nikad vatreniji: Zbog ovih lega svi putevi vode u Slavoniju

Foto: Ivica Benić/sib.hr
Siječanj u Osijeku donio je pravu zimsku atmosferu – hladne dane, tople slojeve i prepoznatljivu gradsku vibru. Objektiv fotografa uhvatio je Osječane u svakodnevnim trenucima: na jutarnjoj kavi, u šetnji Korzom, u žurbi na posao ili u opuštenom điru gradom. Kaputi, šalovi, bunde i stylish kombinacije obilježili su siječanjske outfite, ali ono što se najviše isticalo bilo je dobro raspoloženje koje ni zima nije uspjela pokvariti. U galeriji pogledajte tko su osječke lege koje su u siječnju zapela za oko našem fotografu.

Galeriju siječanjskih lega donosi sib.net.hr 

3.2.2026.
8:50
Hot.hr
Ivica Benić/sib.hr
Lege DanaOsijekPaparazzi
