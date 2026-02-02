Tomašević potezom dokazao da mu je stalo do Zagreba: Na Trgu osvanula znakovita poruka

Iako se nakon završetka svečanog dočeka na glavnom zagrebačkom Trgu naša reporterka Katarina Brečić javila uživo i objasnila da se iz Grada nisu izjasnili hoće li Čistoća vratiti glavni trg u prvobitno stanje, odmah nakon javljanja, poslala nam je fotografije koje pokazuju da je gradonačelnik Tomislav Tomašević stavio Grad ispred sukoba u koji je ušao s premijerom Andrejem Plenkovićem. Detalje o tome tko će podmiriti račune i koliko su kazni podijelili komunalni redari, znat ćemo sutra.

Još ranije, na pročelju zgrade na Trgu osvanuo je golemi transparent na kojem stoji "Ujedinjeni protiv fašizma".

Zagreb neće biti kulisa za normalizaciju ustaštva

Zagreb nije i neće biti kulisa za političke igrokaze koji normaliziraju mržnju, povijesni revizionizam i autoritarne politike, poručili su iz Inicijative Ujedinjeni protiv fašizma čije su članice tijekom Thompsonova nastupa na Trgu razvile transparent "Ujedinjeni protiv fašizma".

"Nećemo biti taoci onih kojima odgovara da rat nikada ne završi. Dok javnosti servira spektakl i priče o uspjehu, vlast ruši pravnu državu, rasprodaje i sustavno uništava zemlju, a društvo destabilizira i polarizira", poručili su iz Inicijative, reagirajući na nastup Marka Perkovića Thompsona na dočeku brončanih rukometaša na glavnom zagrebačkom trgu.

Tijekom Thompsonova nastupa, na jednoj od obližnjih zgrada, članice Inicijative razvile su veliki transparent s natpisom "Ujedinjeni protiv fašizma".

Tom su akcijom htjele, kako pojašnjavaju, ukazati da ne pristaju "na samovolju Vlade koja je kršenjem zakona i Ustava nastavila svoje prakse normalizacije ustaštva, prijetnji i zastrašivanja, mržnje i nasilja", a referirajući se na vladino preuzimanje organizacije dočeka i zvanja Thompsona, mimo odluke Grada Zagreba.

"Dosta je spinova i instrumentalizacije sporta i glazbe. Reprezentacije i sportski savezi ne smiju biti ničija privatna igračka i poligon za guranje društva u desno, a trgovi nisu pozornica za lažno i agresivno domoljublje temeljeno na relativizaciji ustaštva. Jedan pjevač nije mjerna jedinica za domoljublje, nego smokvin list vladajuće stranke da lakše i brže skrene iz demokracije u autokraciju", naglasili su.

U društvu u kojem se 30 godina sustavno izbjegava ozbiljna antifašistička edukacija, a povijesni revizionizam postaje dio službenog diskursa, posljedice su vidljive - ekstremna desnica sve je glasnija, govor mržnje sve prisutniji, nasilje sve učestalije, a političke je odgovornosti sve manje, dodale su predstavnice Inicijative.

Naglašavaju kako je "više od 10.000 građana" na Maršu protiv fašizma, koji su organizirali u studenom prošle godine u četiri grada, "nepokolebljivo" reklo "ne" fašizmu i pokazalo da se ne daju zastrašiti.

"Nastavljamo se boriti za društvo u kojem će se svi oblici nasilja, pa tako i institucionalnog, suzbijati i kažnjavati, a dostojanstvo, sloboda i prava svake osobe poštovati, za društvo u kojem se pravila i zakoni poštuju, a vlast i država služe ljudima", priopćili su iz Inicijative.