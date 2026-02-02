Vitezovi dobili što su tražili! Neki igrači su bili u suzama, a evo kako je reagirao Thompson

Deseci tisuća navijača okupili su se na Trgu bana Jelačića kako bi dočekali hrvatsku rukometnu reprezentaciju, osvajače brončane medalje na Europskom prvenstvu u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj. Rukometaši su na pozornicu stigli oko 18.40 sati predvođeni izbornikom Dagurom Sigurdssonom, a vrhunac oduševljenja nastao je kada je kapetan Ivan Martinović donio pehar za treće mjesto.

Martinović je istaknuo kako je medalja potvrda da lanjski uspjeh nije bio slučajan te ju posvetio navijačima, dok je David Mandić, vidno ozlijeđen, poručio da su reprezentativci “ratnici poput gladijatora”. Sigurdsson je kratko zahvalio publici, nakon čega je Marko Perković Thompson nastupio s pjesmom „Ako ne znaš šta je bilo“ i nekoliko svojih hitova, uz snimke s utakmica na velikom ekranu.

Trg se punio još od ranog poslijepodneva, a atmosferu su prije dolaska reprezentacije zagrijavali Zaprešić Boysi i Hrvatske ruže. Iako je doček isprva bio upitan zbog nesuglasica oko nastupa Thompsona, na kraju su ga zajednički organizirali Vlada RH i Hrvatski rukometni savez.