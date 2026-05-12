Pregovori o Grenlandu traju mjesecima! Procurile informacije o tri američke vojne baze

SAD redovito pregovara s Danskom o proširenju svoje vojne prisutnosti na Grenlandu, tvrdi to više dužnosnika upoznatih s razgovorima, a razgovori između obje strane napreduju posljednjih mjeseci, piše BBC.

Američki dužnosnici nastoje otvoriti tri nove baze na jugu Grenlanda, dok rade na rješavanju diplomatske krize koju je izazvao predsjednik Donald Trump kada je zaprijetio da će silom preuzeti Grenland.

Podsjetimo, Trump je u siječnju rekao da bi SAD trebale "posjedovati" Grenland kako bi spriječile Rusiju ili Kinu da ga uzmu. Rekao je da se to može dogoditi na "lakši ili "teži način".

Bijela kuća potvrdila je da je administracija uključena u razgovore na visokoj razini s Grenlandom i Danskom, ali je odbila komentirati detalje pregovora. Dužnosnik Bijele kuće rekao je za BBC da je administracija vrlo optimistična da razgovori idu u pravom smjeru.

Danska je prethodno izrazila spremnost za razgovore o dodatnim američkim vojnim bazama na Grenlandu, a njezino ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je da se razgovori sa SAD-om odvijaju. "Postoji tekući diplomatski put sa Sjedinjenim Državama. Ministarstvo vanjskih poslova u ovom trenutku neće ulaziti u daljnje detalje", rekao je glasnogovornik.

Prijedlog o tri nove američke baze

Američki dužnosnici predložili su dogovor prema kojem bi tri nove vojne baze formalno bile proglašene suverenim teritorijem SAD-a, prema jednom izvoru upoznatom s pregovorima.

Baze bi se nalazile na jugu Grenlanda i prvenstveno bi se usredotočile na nadzor potencijalnih ruskih i kineskih pomorskih aktivnosti u području sjevernog Atlantika između Grenlanda, Islanda i Ujedinjenog Kraljevstva poznatom kao GIUK Gap, rekli su dužnosnici koji su razgovarali s BBC-jem.

Dvije strane se još nisu formalno ni o čemu dogovorile i konačni broj baza mogao bi se promijeniti, rekli su izvori. Jedna od novih baza vjerojatno bi se nalazila u Narsarsuaqu, na mjestu bivše američke vojne baze u kojoj se nalazio mali aerodrom.

Sve ostale nove vojne baze vjerojatno bi se također nalazile na lokacijama na Grenlandu koje imaju postojeću infrastrukturu poput zračnih luka ili luka, koja bi se mogla nadograditi uz niže troškove od izgradnje novih objekata, rekli su analitičari. Tijekom razgovora američki dužnosnici nisu spomenuli mogućnost preuzimanja kontrole nad Grenlandom.

Pregovori o Grenlandu

Unatoč Trumpovim prijetnjama, zemlje su posljednjih mjeseci aktivno radile na postizanju dogovora. Razgovori su bili ograničeni na malu radnu skupinu dužnosnika u Washingtonu koji su napredovali u pregovorima izvan središta pozornosti dok je administracija bila zaokupljena ratom u Iranu.

General Gregory Guillot, načelnik američkog Sjevernog zapovjedništva, dao je općenite informacije o pregovorima tijekom svjedočenja pred Kongresom u ožujku.

Delikatne diplomatske napore predvodi Michael Needham, visoki dužnosnik State Departmenta koji je zadužen za izradu sporazuma po mjeri Trumpa, a istovremeno poštuje danske uvjete zaštite svojih granica.

„Needham je glavni“ u vezi s Grenlandom, rekao je visoki diplomat upoznat s pregovorima. Iza kulisa, rekla je ta osoba, administracija „tome pristupa vrlo profesionalno“.

Timovi su se sastali najmanje pet puta od sredine siječnja. Needhama obično prate jedan ili dva američka dužnosnika iz State Departmenta ili Vijeća za nacionalnu sigurnost, rekli su nekoliko izvora. Među njegovim kolegama u prostoriji su Jesper Møller Sørensen, danski veleposlanik u SAD-u, i Jacob Isbosethsen, visoki grenlandski diplomat u Washingtonu.

Trumpov posebni izaslanik za Grenland, republikanski guverner Louisiane Jeff Landry, nije sudjelovao u pregovorima i uglavnom je odsutan iz diplomatskog procesa, rekla su tri izvora.

„Trebao je biti više poput nekog tko će nas potaknuti da jednostavno pokažemo mišiće i preuzmemo Grenland kao sigurnosnu prednost“, rekao je bliski Landryjev saveznik koji je želio ostati anoniman. Landry „nikada nije bio ni na jednim od samih pregovora“. Landryjev ured nije odgovorio na BBC-jev zahtjev za komentar.

Sporazum iz 1951.

SAD trenutno ima jednu vojnu bazu na Grenlandu, za razliku od 17 vojnih objekata tijekom vrhunca Hladnog rata. Svemirska baza Pituffik nalazi se na sjeverozapadnom Grenlandu - prati projektile za NORAD (Sjevernoameričko zapovjedništvo za svemirsku obranu), ali nije konfigurirana za provođenje pomorskog nadzora.

Neki sadašnji i bivši dužnosnici, kao i stručnjaci za arktičku sigurnost, rekli su za BBC da je Washington mogao unaprijediti svoje interese na Grenlandu bez tako snažnih prijetnji savezniku NATO-a.

„Zašto prijetiti savezniku vojnom operacijom ili invazijom kada ono što želite je nešto što se može prilično lako pregovarati?“, rekao je jedan bivši visoki američki obrambeni dužnosnik.

Drugi su, međutim, pohvalili suradnju između SAD-a i Danske.

„Gdje god SAD i naši saveznici ostave vakuum, taj vakuum često popunjavaju Kina i Rusija“, rekao je za BBC umirovljeni general Glen VanHerck, načelnik NORAD-a od 2020. do 2024. godine.

Iza zatvorenih vrata, pregovarači su nastojali postići kompromis u okviru postojećeg desetljećima starog sigurnosnog sporazuma između SAD-a i Danske.

Sporazum iz 1951. daje SAD-u širok pristup za proširenje vojnih operacija na Grenlandu. Danska vlada mora odobriti svako američko vojno širenje na tom teritoriju, ali Danska je povijesno podržavala američke vojne operacije tamo i nikada nije odbila američki zahtjev za proširenje svoje prisutnosti, rekli su stručnjaci za arktičku sigurnost.

Predstavnici grenlandske vlade u Washingtonu odbili su komentirati. Američki State Department također je odbio komentirati.

Trump je izrazio interes da SAD dobije veći pristup Grenlandu tijekom svog prvog predsjedničkog mandata. No, njegov obnovljeni interes ranije ove godine izazvao je diplomatsku krizu koja je istaknula napetosti između NATO-a i Trumpove administracije.

