Danska dobiva vladu desnog centra? Kralj pozvao ministra obrane da je proba formirati

Danski kralj zatražio je od ministra obrane Troelsa Lunda Poulsena da ispita mogućnost sastavljanja potencijalne vlade desnog centra, nakon što su propali pregovori između stranaka lijevog centra, objavila je kraljevska palača u petak.

Pokušaj danske premijerke Mette Frederiksen da formira novu vladajuću koaliciju propao je u petak pošto je ključan partner, vođa Umjerenih Lars Lokke Rasmussen, napustio pregovore.

Jako slab rezultat socijaldemokrata

Socijaldemokrati, koje predvodi Frederiksen i koji su na vlasti od 2019., na parlamentarnim izborima osvojili su 38 mandata u parlamentu od 179 zastupničkih mjesta, što je njihov najgori izborni rezultat od 1903. Na prethodnim izborima 2022. osvojili su 50 mandata.

Parlamentarni izbori u ožujku rezultirali su fragmentiranim sazivom od 12 stranaka. Ako Lund Poulsen uspije u pronalasku dostatne podrške od desnih i centrističkih grupa, mogao bi postati premijer. Ako u tome ne uspije, zadatak predvođenja pregovora ponovno se vraća Frederiksen ili nekom od drugih stranačkih čelnika.

