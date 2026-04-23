Dva vlaka se frontalno sudarila u Danskoj: Nekoliko je ozlijeđenih

U četvrtak su se u Danskoj sudarila dva vlaka, pri čemu je ozlijeđeno između pet i deset osoba, priopćile su lokalne hitne službe, prenosi Reuters.

Incident se dogodio sjeverno od Kopenhagena, na željezničkoj pruzi koja povezuje gradove Hillerod i Kagerup, priopćila je policija.

Foto: Steven Knap/AFP/Profimedia

"Radi se o dva lokalna vlaka koja su se frontalno sudarila", rekao je za Reuters glasnogovornik vatrogasne službe Velikog Kopenhagena.

"Među putnicima ima ozlijeđenih. Svi su izvan vlakova, tako da nitko nije ostao zarobljen... Na mjesto događaja poslane su službe", dodao je glasnogovornik.