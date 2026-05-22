Brazilski nogometaš pao u nesvjest nakon Ancelottijevog popisa. Jedna je stvar zastrašujuća

Brazilski 38-godišnji vratar Weverton ostao je bez svijesti nakon što je saznao da će ići s reprezentacijom na ovogodišnje Svjetsko prvenstvo.

Weverton je s obitelji gledao kako Ancelotti objavljuje popis i kada je Carlo pročitao njegovo ime uslijedilo je veliko slavlje.

Od uzbuđenja je Weverton skočio i obitelj mu je potrčala u zagrljaj, nakon čega je pao preko naslonjača i izgubio svijest. Ukućani nisu shvatili da je pao u nesvijest i nastavili su ga grliti dok je nepomično ležao. I to je prilično zastrašujuće. Jer, umjesto da mu odmah krenu pomagati, oni su skakali po sobi, a neki su doslovno skočili na njega, neznajući da je u nevjesti.

Sve je zabilježila kućna kamera, a snimka je, očekivano, postala viralna.

🇧🇷Brazilian goalkeeper Weverton found out he made Brazil’s 2026 World Cup squad and immediately passed out in his living room



His family kept screaming and celebrating while he was literally unconscious on the floor before anyone noticedpic.twitter.com/8w68yjZHob https://t.co/hRP4aQ5JAe — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 21, 2026

Očekuje se da će iskusni Weverton biti treća opcija brazilske reprezentacije među vratnicama na Mundijalu.