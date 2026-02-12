Ukrajinci opet udarili u srce ruske ekonomije: 'Postavili smo novi rekord!'
Prema prvim izvještajima, nakon napada je izbio požar u jedinici za destilaciju sirove nafte i jedinici za lom viskoznosti
Ukrajinska sigurnosna služba (SSU) i druge jedinice ukrajinskih obrambenih snaga napale su 12. veljače rafineriju nafte Uhta u ruskoj Republici Komi – 1750 km od ukrajinske granice.
Prema prvim izvještajima, nakon napada je izbio požar u jedinici za destilaciju sirove nafte i jedinici za lom viskoznosti, piše Ukrainska pravda.
Jedinica za lom viskoznosti dizajnirana je za smanjenje viskoznosti sirovine kako bi se proizvelo tržišno loživo ulje i dodatne lake frakcije poput benzina i plinskog ulja.
Novi rekord dometa
Rafinerija, koja je dio korporativne strukture ruskog naftnog diva Lukoila, prerađuje oko 4,2 milijuna tona nafte godišnje. Njeni glavni proizvodi uključuju motorni benzin i direktni benzin, dizelsko gorivo, loživo ulje i vakuumsko plinsko ulje.
Izvor u SSU-u rekao je za Ukrajinsku pravdu da je operacija postavila novi rekord dometa za ukrajinske dronove.
Naime, ruske vlasti izvijestile su 12. siječnja da su dronovi napali vojni pogon Progress u Mičurinsku, u Tambovskoj oblasti, i rafineriju nafte u Uhti.
POGLEDAJTE VIDEO: Ukrajina ulazi u novi krug pregovora, NATO sprema dvije misije, a što radi Rusija?