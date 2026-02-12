FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OBJAVLJENE SNIMKE /

Ukrajinci opet udarili u srce ruske ekonomije: 'Postavili smo novi rekord!'

Ukrajinci opet udarili u srce ruske ekonomije: 'Postavili smo novi rekord!'
×
Foto: Profimedia

Prema prvim izvještajima, nakon napada je izbio požar u jedinici za destilaciju sirove nafte i jedinici za lom viskoznosti

12.2.2026.
21:56
danas.hr
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Ukrajinska sigurnosna služba (SSU) i druge jedinice ukrajinskih obrambenih snaga napale su 12. veljače rafineriju nafte Uhta u ruskoj Republici Komi – 1750 km od ukrajinske granice.

Prema prvim izvještajima, nakon napada je izbio požar u jedinici za destilaciju sirove nafte i jedinici za lom viskoznosti, piše Ukrainska pravda

Jedinica za lom viskoznosti dizajnirana je za smanjenje viskoznosti sirovine kako bi se proizvelo tržišno loživo ulje i dodatne lake frakcije poput benzina i plinskog ulja.

Novi rekord dometa

Rafinerija, koja je dio korporativne strukture ruskog naftnog diva Lukoila, prerađuje oko 4,2 milijuna tona nafte godišnje. Njeni glavni proizvodi uključuju motorni benzin i direktni benzin, dizelsko gorivo, loživo ulje i vakuumsko plinsko ulje.

Izvor u SSU-u rekao je za Ukrajinsku pravdu da je operacija postavila novi rekord dometa za ukrajinske dronove.

Naime, ruske vlasti izvijestile su 12. siječnja da su dronovi napali vojni pogon Progress u Mičurinsku, u Tambovskoj oblasti, i rafineriju nafte u Uhti.

POGLEDAJTE VIDEO: Ukrajina ulazi u novi krug pregovora, NATO sprema dvije misije, a što radi Rusija?

UkrajinaRusijaNapad Dronovima
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx