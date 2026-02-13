Seksologinja Krleža nudi parovima tri savjeta za bolji seks: ‘Muškarci, kupite ženi dildo!’

Hrvati su u posljednjih nekoliko godina ušli u jedno novo razdoblje seksualnog eksperimentiranja, a jedan od faktora koji je otvorio vrata prema tom vrlom novom dobu jest, iznenađujuće, Wolt, vodeća dostavna platforma u Hrvatskoj.

Ona je naime promijenila način na koji se pristupa kupovini seksualnih igračaka i ostalih proizvoda povezanih s intimom spavaće sobe. Umjesto ulaska u sex shop, što mnogima izaziva nelagodu prvenstveno zbog bojazni da će ih netko od susjeda ili poznanika sresti i prepoznati, sada je moguće kroz par klikova naručiti bilo što iz erotske sekcije. Diskretno, jednostavno i vrlo brzo, jer narudžba putem Wolta dolazi u roku od 60 minuta.

S time se slaže i Marina Krleža, osnivačica Seksoteke.eu, jedinog domaćeg seks portala, i poznata domaća seksologinja koja edukacije provodi putem OnlyFansa.

“Sjećam se svoje mladosti kad nisu postojali web shopovi i kad mlada žena od 19 godina nije imala dovoljno hrabrosti ući u sex shop i kupiti željenu igračku. Tada bih oko sebe podsvjesno tražila predmete penisoidnog oblika koji su mi mogli nadomjestiti pravi dildo. Razvojem web shopova i dostavnih službi poput Wolta diskrecija ne samo da je zagarantirana, nego je i dostava brža nego ikad. Do nedavno nisam znala da Wolt ima i tu vrstu dostave koju toplo pozdravljam kao velika zagovornica ženske masturbacije i seksualnih igračaka”, ističe Krleža.

Je li analni seks i dalje tabu?

A da Hrvati uistinu koriste blagodati dostavnih platformi potvrđuje i statistika. Naime, Hrvati su putem Wolta realizirali gotovo na desetine tisuća narudžbi koje su u sebi imale “provokativne” proizvode. Najviše su im se u košaricama našli lubrikanti (posebice oni za analni seks), te vibratori i druge vrste stimulativnih uređaja – štoviše, ove dvije kategorije proizvoda čine gotovo trećinu svih narudžbi erotskog predznaka.

TOP 10 najprodavanijih kategorija erotskog sadržaja na Woltu: Lubrikanti Vibratori i stimulatori Seksi donje rublje i kostimi Kondomi Igračke za analni seks Afrodizijaci (svijeće, mirisi) Masturbatori Dilda i strap-oni BDSM proizvodi Erotske igre

U top pet kategorija našlo se još seksi donje rublje i kostimi, kondomi, ali i igračke te razni proizvodi za analni seks. Zbog svega navedenog se postavlja pitanje – je li analni seks prestao biti tabu?

Krleža smatra da se o njemu svakako više govori nego do prije pet ili deset godina, ali kaže da se u praksi ne prakticira toliko puno, jer je zbog razvoja pornografije i seksualnih igračaka općenito sve manje seksa. No, s druge strane, ističe da je zato puno više analne masturbacijske stimulacije nego prije i da je taj trend i dalje u porastu.

“Tome je doprinijela dostupnost i distribucija seksualnih igračaka. Sve više muškaraca prilikom masturbacije stimulira analni otvor jer dio kože oko analnog otvora vrlo je zanimljiva i osjetljiva erogena zona, pod uvjetom da nemate problem s hemeroidima i slično”, navodi Krleža te savjetuje svima da kod analnog seksa i masturbacije obvezno koriste kondom; ne samo na penisu, nego i na seksualnim igračkama.

‘Seksualno ispunjen roditelj - sretniji roditelj’

Što se tiče seksualnih navika Hrvatska, stvarno je istina da se posljednjih godina ugasila vatra u spavaćoj sobi. Prema istraživanju koje je provela agencija Puls prošle godine među 2000 ispitanika, čak 62% Hrvata priznaje da im je seksualni život postao rutina, a 47% kaže da se “trude, ali jednostavno nemaju volje”.

Krleža ističe da je, po pitanju seksualne otvorenosti, balkansko društvo prije pet godina konačno došlo na stupanj gdje se može donekle mjeriti s Europom, iako je i dalje daleko od standarda Francuske i skandinavskih zemalja. No, kaže, više se radi o pojedincima, nego o parovima, a jedina stvar koja parove sprječava da budu otvoreniji glede toga je roditeljstvo.

“Smatram da je to posve krivi pristup jer bivanje roditeljem ne bi trebalo značiti bivanje manje seksualnim niti seksualno zatvorenim. Zato apeliram na ljude da promijene pristup i budu sebičniji jer seksualno ispunjen roditelj ujedno je - sretniji roditelj”, govori Krleža te dodaje da upravo zato parovi ne bi smjeli gledati na seksualne igračke kao ne prijetnju, već kao začin u seksualnom životu.

Osim toga, preporučuje parovima da ponekad maštaju o drugim ljudima jer je seksualna raznolikost uvijek dobra za održavanje učestalog seksualnog života. Te maštarije, kaže, neka budu njihove male tajne koje ne moraju dijeliti s trećim osobama.

Kao drugo, poziva na povremeno zajedničko gledanje erotskog sadržaja jer ako ste u vezi ili braku uvijek je to bolje raditi zajedno nego pojedinačno. Time, ističe, dobivate nove mentalne stimulacije koje vas štite od potencijalne partnerske prijevare i prijenosa spolnih bolesti.

Seksualna igračka nikad ne vene

I treća stvar, koju preporučuje za muškarce, jest da partnerici kupe dilda nekoliko različitih širina da one uvijek imaju izbor, kao i klitoralni bullet da istraže jesu li sklonije klitorisnom u odnosu na vaginalni orgazam. Ženama pak savjetuje da s partnerima više komuniciraju o analnoj stimulaciji i kupe im neki manji butt plug jer smatra da mnogo muškaraca još uvijek nije isprobalo kvalitetnu stimulaciju prostate.

“Mnogo muškaraca smatra da to ne žele probati jer ih asocira na homoseksualizam, što je posve krivi pristup. Postoje žene koje vole biti dominantne i penetracija muškarca ih iznimno uzbuđuje kao čin potpune tjelesne predaje. Mislim da bismo si, kao seksualna bića, trebali dati šansu da apsolutno sve isprobamo barem jednom, pod uvjetom da se pazi na diskreciju i spolno zdravlje. I za kraj najvažnija poruka muškarcima za Valentinovo: kupite radije ženi dildo ili vibrator jer, za razliku od cvijeća, seksualna igračka nikad ne vene”, zaključuje Krleža.

U slučaju da vas je tekst ponukao da ovog Valentinova istražite nova iskustva u spavaćoj sobi, veliki izbor seks igračaka, kao što smo rekli, možete diskretno i bez straha od osuđivanja pronaći na Woltu, a uz seksualna pomagala odmah možete naručiti i ukusnu večeru te vino. Vodeća hrvatska dostavna platforma dostupna je u 35 hrvatskih gradova i surađuje s nekoliko tisuća partnerskih restorana i trgovina, a dostava pritom dolazi u roku od 60 minuta. Tako da, čak i ako se za novo seksualno iskustvo odlučite spontano, dostava s pomagalima će vam doći taman dok završi predigra.