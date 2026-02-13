FREEMAIL
POČIVAO U MIRU /

Preminuo nekadašnji mladi reprezentativac Hrvatske

Preminuo nekadašnji mladi reprezentativac Hrvatske
Foto: Profimedia

Darrer je upisao šest nastupa za U-19 reprezentaciju pod vodstvom današnjeg izbornika A reprezentacije, Marinka Mavrovića

13.2.2026.
16:52
Sportski.net
Profimedia
Bivši mladi reprezentativac Hrvatske u futsalu, Adriano Darrer, preminuo je u dobi od 26 godina. Darrer je bio talentirani igrač futsala koji je karijeru započeo u Squareu iz Dubrovnika, gdje je debitirao 2017. godine. Uskoro je slijedio i debi za U-19 reprezentaciju, za koju je upisao šest nastupa pod vodstvom današnjeg izbornika A reprezentacije, Marinka Mavrovića.

"Nakon što su nas napustili Andro, Siniša, Željko i Toni, prerano je otišao i Adriano Darrer, naš kapetan iz kadetskih dana. Nastupao je za juniorsku, ali i seniorsku momčad našeg kluba, a svojim radom i zalaganjem zasluženo je predstavljao i reprezentaciju Hrvatske U19 u pet nastupa.

Hvala ti, Adriano, na svemu, počivaj u miru Božjem", stoji u objavi dubrovačkog kluba.

Futsal
