Bio je glavni igrač, a onda nestao: Velika zvijezda Rijeke poslana na tribine

Niko Janković je konačno zdrav i spreman za nastup, ali nije putovao s ekipom u Pulu u utorak na utakmicu s Istrom, a razlog je poprilično zabrinjavajući za navijače Rijeke.

Sportske novosti pišu kako je posrijedi loš odnos između trenera Victora Sancheza i mlade Rijekine zvijezde koja je sada opet pred izlaznim vratima. Podsjećamo da je Janković još ljetos trebao napustiti Rijeku, a tada je već sve bilo dogovoreno s Fenerbahčeom za šest milijuna eura, međutim posao je propao nakon što je Jose Mourinho dobio otkaz.

Po dolasku Sancheza, Jankoviću su se smanjile minute, ali i učinak i špekulira se da Sanchez i on nikako nisu kliknuli i da je kulminacija toga odstranjivanje iz prve momčadi. Jankoviću je i cijena na Transfermarktu pala sa 6,5 milijuna eura na 3,5 i sad je Rijeka u problemima i morat će naći rješenje za ovu situaciju. Posudba ili prodaja, vidjet ćemo.

Javili smo se Rijeci za očitovanje oko situacije.

