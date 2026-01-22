FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NA IZLAZNIM VRATIMA /

Bio je glavni igrač, a onda nestao: Velika zvijezda Rijeke poslana na tribine

Bio je glavni igrač, a onda nestao: Velika zvijezda Rijeke poslana na tribine
×
Foto: Goran Kovacic/pixsell

Sad je Rijeka u problemima i morat će naći rješenje za ovu situaciju

22.1.2026.
9:07
Sportski.net
Goran Kovacic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Niko Janković je konačno zdrav i spreman za nastup, ali nije putovao s ekipom u Pulu u utorak na utakmicu s Istrom, a razlog je poprilično zabrinjavajući za navijače Rijeke.

Sportske novosti pišu kako je posrijedi loš odnos između trenera Victora Sancheza i mlade Rijekine zvijezde koja je sada opet pred izlaznim vratima. Podsjećamo da je Janković još ljetos trebao napustiti Rijeku, a tada je već sve bilo dogovoreno s Fenerbahčeom za šest milijuna eura, međutim posao je propao nakon što je Jose Mourinho dobio otkaz.

Željko Kopić razotkriva Dinamovog suparnika u ključnoj utakmici: 'Skloni su pucanju u jednoj specifičnoj situaciji'

Po dolasku Sancheza, Jankoviću su se smanjile minute, ali i učinak i špekulira se da Sanchez i on nikako nisu kliknuli i da je kulminacija toga odstranjivanje iz prve momčadi. Jankoviću je i cijena na Transfermarktu pala sa 6,5 milijuna eura na 3,5 i sad je Rijeka u problemima i morat će naći rješenje za ovu situaciju. Posudba ili prodaja, vidjet ćemo.

Javili smo se Rijeci za očitovanje oko situacije.

POGLEDAJTE VIDEO: Leteći Kuzma, sjajni Palicka, iznenađenje Ivana i psovanje Dagura: Ovo su najbolji potezi utakmice

Hnk RijekaNiko JankovićHnlVictor Sanchez
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NA IZLAZNIM VRATIMA /
Bio je glavni igrač, a onda nestao: Velika zvijezda Rijeke poslana na tribine