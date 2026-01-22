FREEMAIL
ŠVEDSKA U PRIPRAVNOSTI /

Delije bježe i cipelare čovjeka na podu u gradu u kojem su i hrvatski navijači

Delije bježe i cipelare čovjeka na podu u gradu u kojem su i hrvatski navijači
Foto: Screenshot/x/hooliganscz1999

Društvenim mrežama se širi video stampeda Delija

22.1.2026.
8:41
Sportski.net
Screenshot/x/hooliganscz1999
Ultrasi Crvene zvezde, Delije, nalaze se u Malmöu gdje njihov klub igra utakmicu Europske lige protiv istoimenog domaćina. Večer uoči utakmice već su zabilježeni neredi.

Društvenim mrežama se širi video stampeda Delija dok jedan čovjek leži na podu i usput ga udaraju nogama. Zabrinjavajuće je za Šveđane što su u istom gradu i hrvatski navijači koji prate rukometnu reprezentaciju i upravo dan prije utakmice Zvezde i Malmöa su igrali i Hrvatska i Švedska.

 

 

Željko Kopić razotkriva Dinamovog suparnika u ključnoj utakmici: 'Skloni su pucanju u jednoj specifičnoj situaciji'

Šveđani su zato podigli razinu sigurnosti, a jasno je da hrvatski navijači ostaju u ovome gradu još barem tjedan dana jer će naši rukometaši i drugi krug igrati u Malmöu. Cijeli raspored naših rukometaša možete vidjeti OVDJE

POGLEDAJTE VIDEO: Leteći Kuzma, sjajni Palicka, iznenađenje Ivana i psovanje Dagura: Ovo su najbolji potezi utakmice

DelijeCrvena ZvezdaEuropska LigaMalmö
