Delije bježe i cipelare čovjeka na podu u gradu u kojem su i hrvatski navijači

Ultrasi Crvene zvezde, Delije, nalaze se u Malmöu gdje njihov klub igra utakmicu Europske lige protiv istoimenog domaćina. Večer uoči utakmice već su zabilježeni neredi.

Društvenim mrežama se širi video stampeda Delija dok jedan čovjek leži na podu i usput ga udaraju nogama. Zabrinjavajuće je za Šveđane što su u istom gradu i hrvatski navijači koji prate rukometnu reprezentaciju i upravo dan prije utakmice Zvezde i Malmöa su igrali i Hrvatska i Švedska.

21.01.2026, Malmö FF🇸🇪 - FK Crvena Zvezda🇷🇸, Delije fighting in Malmö before tomorrow match, click here for more: https://t.co/GrzTF2AiFH



🔗 https://t.co/FXnrFRp1rX pic.twitter.com/jflKx01Paj — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) January 21, 2026

Šveđani su zato podigli razinu sigurnosti, a jasno je da hrvatski navijači ostaju u ovome gradu još barem tjedan dana jer će naši rukometaši i drugi krug igrati u Malmöu. Cijeli raspored naših rukometaša možete vidjeti OVDJE.

