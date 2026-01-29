Dinamo i rukometaši u istom gradu! Evo gdje i kada gledati ključan dvoboj Modrih za nokaut fazu

Dinamo u četvrtak od 21 sat gostuje kod Midtjyllanda na MCH Areni u Herningu u posljednjem kolu ligaške faze Europske lige. “Modrima” je to utakmica odluke, bod ili pobjeda donose potvrdu plasmana u nokaut fazu, dok su Danci svoj prolazak već osigurali i love bolju poziciju pred ždrijeb.

Iako je Dinamo blizu cilja, čeka ga izuzetno težak zadatak. Midtjylland je na domaćem terenu gotovo nepobjediv, s nizom od 20 utakmica bez poraza u svim natjecanjima i maksimalnim učinkom u Europskoj ligi. Dansku momčad predvodi disciplinirana obrana i brza tranzicija, a dodatnu prijetnju predstavlja hrvatski reprezentativac Martin Erlić, koji je u prošlom kolu zabio dva gola.

Dinamo je trenutačno 20. s deset bodova i nakon uvjerljive pobjede nad FCSB-om drži sve u svojim rukama. Remi ili pobjeda sigurno vode dalje, dok bi čak i poraz značio ispadanje samo u slučaju gotovo nevjerojatnog raspleta ostalih utakmica. Prijenos susreta je na Areni Sport 1.

