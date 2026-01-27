FREEMAIL
Bijeli dim /

Livaković se vraća kući, Dinamo dogovorio posudbu?

Livaković se vraća kući, Dinamo dogovorio posudbu?
Foto: Tom Dubravec/imago Sportfotodienst/profimedia

Mario Kovačević tako dobiva veliko pojačanje za nastavak sezone...

27.1.2026.
20:19
Sportski.net
Tom Dubravec/imago Sportfotodienst/profimedia
Kako doznaju 24sata, Dominik Livaković vraća se u Dinamo. Posao je zaključen, a reprezentativni vratar već bi u srijedu trebao stići u Zagreb na liječničke preglede i potom se priključiti “modrima” na posudbi do kraja sezone.

Dinamo će turskom klubu za posudbu platiti 200 tisuća eura, bez klauzule o otkupu. Ipak, u Maksimiru ne kriju ambicije da se Livaković zadrži i dulje. Zvonimir Boban i uprava planiraju na ljeto otvoriti nove pregovore kako bi ga trajno vratili u Dinamo.

Mario Kovačević tako dobiva veliko pojačanje za nastavak sezone, dok je povratak kapetana odlična vijest i za Zlatka Dalića uoči nastavka reprezentativnih obveza.

POGLEDAJTE VIDEO: Andy Bara za RTL Danas otkrio što se uistinu događa s Livakovićevim povratkom u Dinamo

Livaković se vraća kući, Dinamo dogovorio posudbu?