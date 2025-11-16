Kraj svih nada za Italiju: Norvežani usred Milana razbili Gattusovu ekipu

Nogometna reprezentacija Norveške postala je 32. sudionik Svjetskog prvenstva 2026. u SAD, Meksiku i Kanadi.

Norvežani su u susretu posljednjeg kola I skupine na milanskom San Siru pobijedili Italiju sa 4-1 završivši natjecanje u skupini s maksimalna 24 boda.

Uoči posljednjeg kola Norveška je imala tri boda više od Italije i daleko bolju razliku pogodaka. "Azzurrima" je bila potrebna pobjeda od čak devet golova razlike kako bi preuzeli vrh ljestvice. Talijanski izbornik Gennaro Gattuso je bio svjestan kako je to nemoguća misija, ali je priželjkivao bilo kakvu pobjedu kako bi se upisao u povijest kao prvi talijanski izbornik koji je ostvario šest pobjeda u prvih šest susreta za kormilom.

Međutim, Italija ne samo da nije slavila, već je doživjela težak, 1-4 poraz. Domaćin je poveo u 11. minuti golom Francesca Pia Esposita.

Izjednačio je Antonio Nusa u 63. minuti, potom je Erling Haaland zabio dva gola u razmaku od svega dvije minute (78, 79), da bi norveško slavlje upotpunio Jorgen Strand Larsen (93).

U drugom susretu iz ove skupine Izrael je identičnim rezultatom porazio Moldaviju.

Gosti su već u 18. minuti ostali s igračem manje nakon što je Sergiu Perciun skrivio kazneni udarac, a pritom i zaradio crveni karton. Siguran je s bijele točke bio Dor Turgeman. U 24. minuti je Izrael bio blizu drugog gola, ali je Dan Biton pogodio okvor gola. Moldavija je u 37. minuti s igračem manje izjednačila, a pogodak je postigao Ion Nicolaescu.

U drugom dijelu Izraelci su zabili tri gola, a strijelci su bili Roy Revivo (65, 88) i Eliel Peretz (85).

Norveška je osvojila prvo mjesto u skupini sa 24 boda, Italija ima 18, Izrael 12, Estonija je sakupila četiri, a Moldavija jedan bod.

Norvežani su do sada tri puta sudjelovali na svjetskim prvenstvima, posljednji put 1998. u Francuskoj.

