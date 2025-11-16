Hrvatski navijači napadnuti u Crnoj Gori: 'Prepriječili im put pa šipkama razbijali stakla'
Hrvatski navijači putovali su prema Podgorici
Navijači hrvatske nogometne reprezentacije napadnuti su na magistralnom putu između Cetinja i Budve, kojim su putovali na utakmicu Crne Gore i Hrvatske u zadnjem kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, koja je na rasporedu u ponedjeljak u Podgorici.
"Grupa navijača iz Hrvatske napadnuta je večeras (nedjelja op.a.) u mjestu Ugnji, na magistralnom putu Cetinje - Budva. Prema istim informacijama, navijači su cetinjskoj policiji prijavili da im je na magistralnom putu, u mjestu koje nisu uspjeli precizno identificirati, nepoznata grupa prepriječila put, nakon čega su im šipkama razbili stakla i retrovizori na njihovim vozilima", objavile su crnogorske Vijesti.
Novinarka podgoričkog radija Antena M s Cetinja javila je da se navijači Hrvatske nalaze u cetinjskoj policijskoj postaji, ali da, međutim, niti jedan od njih nije bio spreman dati više informacija.
Taj medij prenosi da se ispred policijske postaje nalazi kombi splitskih registracija s vidljivo razbijenim staklima i drugim oštećenjima.
Utakmica visokog rizika
Nešto ranije crnogorska policija priopćila je da spremno dočekuje utakmicu Crna Gora - Hrvatska, koja je od strane crnogorskog Nogometnog saveza proglašena utakmicom visokog rizika.
Naveli su da će brojne ulice u ponedjeljak u blizini stadiona u Podgorici, na kojem će se igrati utakmica, biti zatvorene te da će dronovima snimati navijače tijekom i nakon utakmice, i to na stadionu, u okolici i u samom gradu.
“U vezi s dolaskom i odlaskom gostujućih navijača, poduzimaju se mjere i radnje koje se odnose na kontrolu osoba na graničnim prijelazima te adekvatnu realizaciju policijskih aktivnosti u vezi s boravkom ovih osoba na našemu teritoriju," priopćili su iz crnogorske policije.
Utakmica Crna Gora - Hrvatska igra se u ponedjeljak od 20:45 na Gradskom stadionu u Podgorici.
