Snažna eksplozija uzdrmala zagrebački kvart: Policija objavila detalje

Stanovnike Kajzerice noćas je uzdrmao zvuk snažne eksplozije koja je odjeknula oko 21.30 minuta.

Zagrebački vatrogasci odmah su nam potvrdili da je došlo do požara osobnog automobila marke Audi, koje je bilo parkirano uz stambenu zgradu.

Foto: Čitatelj Net.hr-a

Policija je objavila da se radi o automobilu koje je u vlasništvu leasing trgovačkog društva, a da se njime koristi muškarac (36).

Obavljenim očevidom policija je utvrdila da je požar najvjerojatnije izbio uslijed tehničkog kvara na osobnom automobilu.

