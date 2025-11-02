IZGORIO AUDI /

Snažna eksplozija uzdrmala zagrebački kvart: Policija objavila detalje

Snažna eksplozija uzdrmala zagrebački kvart: Policija objavila detalje
×
Foto: Net.hr/pixsell/slaven Branislav Babic

Policija je objavila da se radi o automobilu koje je u vlasništvu leasing trgovačkog društva, a da se njime koristi muškarac (36)

2.11.2025.
16:34
danas.hr
Net.hr/pixsell/slaven Branislav Babic
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Stanovnike Kajzerice noćas je uzdrmao zvuk snažne eksplozije koja je odjeknula oko 21.30 minuta.

Zagrebački vatrogasci odmah su nam potvrdili da je došlo do požara osobnog automobila marke Audi, koje je bilo parkirano uz stambenu zgradu.

Snažna eksplozija uzdrmala zagrebački kvart: Policija objavila detalje
Foto: Čitatelj Net.hr-a

Policija je objavila da se radi o automobilu koje je u vlasništvu leasing trgovačkog društva, a da se njime koristi muškarac (36). 

Obavljenim očevidom policija je utvrdila da je požar najvjerojatnije izbio uslijed tehničkog kvara na osobnom automobilu.

POGLEDAJTE VIDEO: Krš i lom u centru Zagreba: 'Jedan je auto završio na krovu, vatrogasci izvlače osobu'

EksplozijaKajzericaIzgorio Auto
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
IZGORIO AUDI /
Snažna eksplozija uzdrmala zagrebački kvart: Policija objavila detalje