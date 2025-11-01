Eksplodirao automobil u Zagrebu: 'Čulo se kao bomba!'

Večeras je odjeknula eksplozija na zagrebačkoj Kajzerici. Naime, kako došlo je do eskplozije osobnog automobila marke Audi.

"Čulo se kao bomba", rekao je svjedok za Index.

Kako doznajemo od zagrebačkih vatrogasaca građanin je dojavio da se radi o požaru osobnog automobila marke Audi, koje je bilo parkirano uz stambenu zgradu.

Na teren su izašli vatrogasci koji su lokalizirali požar i policija koja obavlja očevid.

