Legendarni vratar poslao poruku koja će odjeknuti u Srbiji

Foto: Sven Heidmann/imago Sportfotodienst/profimedia

Njemačka je prenijela dva boda u drugu fazu natjecanja

20.1.2026.
11:47
Sportski.net
Sven Heidmann/imago Sportfotodienst/profimedia
Skupina A Europskog prvenstva u rukometu ponudila je pravu dramu do kraja. Srbija je pobijedila Njemačku u drugom kolu, ali na kraju su ipak Nijemci prošli dalje zajedno sa Španjolcima, a uz to je Njemačka prenijela dva boda u drugu fazu natjecanja.

Andreas Wolff, sjajni vratar Njemačke nije propustio bocnuti Srbe nakon takvog raspleta, podijelio je video u kojem srpski reprezentativci govore "Auf Wiedersehen" nakon pobjede nad Njemačkom o čemu smo pisali OVDJE. Uz video je Wolff napisao "Auf Wiedersehen' Herningu i pozdrav glavnoj rundi (Austrija, povlačim što sam rekao)", stoji na Instagramu Wolffa.

Legendarni vratar poslao poruku koja će odjeknuti u Srbiji
Foto: Screenshot/instagram/andi_jo_wo

Pod porukom Austriji Wolff se referira na to da je prije prve utakmice koju je Njemačka igrala s Austrijom rekao: "Austrija igra apsolutni anti-rukomet. To zapravo nitko ne želi gledati. Vrlo je neatraktivno, čak i za nas igrače". Sada je šaljivo rekao da povlači te riječi jer su Austrijanci pobjedom nad Srbijom pomogli Njemačkoj.

