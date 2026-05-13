Evo kada i gdje gledati utakmicu Dinama i Rijeke na Opus Areni

Dinamo i Rijeka danas na osječkoj Opus Areni igraju finale Hrvatskog nogometnog kupa.

Riječ je o susretu branitelja naslova i prošlogodišnjeg osvajača duple krune protiv novog prvaka Hrvatske, koji želi zaključiti uspješnu sezonu drugim trofejem.

Obje su momčadi, dakle, iznimno motivirane da Rabuzinovo sunce završi upravo u njihovoj vitrini, a dodatnu draž susretu daje činjenica da je Rijeka jedina momčad iz SHNL-a koja nije izgubila od Dinama u 2026. godini. Bijeli su upisali dva remija, dok su Plavi u preostalih 14 utakmica ostvarili isto toliko pobjeda.

Hoće li Rijeka i ovoga puta uspjeti zaustaviti goropadni Dinamo, saznajte od 18 sati na MaxSportu.

