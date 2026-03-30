Pokvarili se semafori na 'žili kucavici' u Zagrebu: 'Samo nam je to trebalo'

"Kao da nismo prošli pakao od onog luđačkog vjetra koji je danima radio kaos u gradu. Danas idem s posla i opet zapnem u prometu", rekao nam je čitatelj koji je slikao semafore koji ne rade u centru Zagreba. Kvar se dogodio na raskrižju Miramarske i Vukovarske ulice, jednog od najprometnijih dijela grada.

"Samo nam je to trebalo", dodao je ogorčeni čitatelj.

Iz policije su nam potvrdili da je kvar prijavljen oko 15.55 sati. Obaviještene su nadležne službe te je na mjesto odmah upućena policija kako bi regulirala promet. Naknadno su nam iz policije javili da je semafor popravljen. To je bilo oko 17 sati što znači da je cijelo vrijeme najveće popodnevne špice bila i veća gužva nego inače.

