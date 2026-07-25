Majka dvoje djece iz Srbije ubijena u Americi: Tijelo pronašli u autu, detalj otkrio ubojicu?

Majka dvoje djece Vera Pitulić, inače državljanka Srbije, ubijena je ovoga tjedna u američkom Dallasu, a za strašan zločin osumnjičen je njezin partner.

Njezino tijelo pronađeno je u automobilu u Dallasu u utorak, nedugo nakon što je obitelj započela potragu jer se zabrinula zato što im se Vera od subote nije javljala.

Da se s njom nešto loše dogodilo obitelj je posumnjala još za vikend kada joj se izgubio svaki trag. Policija je obavila razgovor s njezinim partnerom, inače bodibilderom koji je tvrdio da ju je zadnji put vidio u subotu na zabavi, prenosi Nova.rs.

No, policija je brzo otkrila da ta priča ne drži vodu. Signal njezina mobitela zadnji je put registriran upravo u njegovoj kući.

Priveden partner

Policija ga je privela te je on zasada jedini uhićen zbog ovog zločina. Istraga je i dalje otvorena te policija istražuje sve okolnosti.

Vera je navodno preminula zbog teških ozljeda.

Svjedoci su navodno ispričali da se njezin partner na zabavi ponašao agresivno i da je bio pijan.

"Još uvijek ne znamo je li ju ubio čim su krenuli sa zabave i ostavio njezino tijelo ili je zločin počinio u njegovoj kući pa pokušao prikriti tragove", kazao je izvor Kurira upoznat sa slučajem.

Obitelj je pokrenula GoFoundMe kampanju kako bi prikupili sredstva da tijelo prevezu u Srbiju i ondje je pokopaju. "Njihova je želja da je vrate u rodnu Srbiju, gdje bi ju pokopali među svojim najbližima. No troškovi transporta i organizacije sprovoda su veliki i predstavljaju teret obitelji", navodi se u apelu za pomoć.