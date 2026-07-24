Užasan napad u Beogradu: Psi na ulici izgrizli dijete, ima višestruke ozljede

Psi su napali i ozlijedili dijete u beogradskom naselju Boljevci kojem se ukazuje medicinska pomoć, prenosi portal Telegraf.

Užas se dogodio u Ulici Mira. Sumnja se da su dijete napali dobermani.

Zadobilo je višestruke ozljede po tijelu. Portal prenosi da su ga psi izgrizli po trbuhu, rukama, kukovima i nogama.

Za sad nije poznato više detalja o napadu, no očekuje se da će nadležne službe izaći na teren kako bi se rasvijetlili detalji i provjerilo čiji su psi koji su ozlijedili dijete.