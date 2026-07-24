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SUMNJA SE NA DOBERMANE /

Užasan napad u Beogradu: Psi na ulici izgrizli dijete, ima višestruke ozljede

Užasan napad u Beogradu: Psi na ulici izgrizli dijete, ima višestruke ozljede
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Foto: Milos Miskov/AFP/Profimedia - ilustracija

Portal prenosi da su ga psi izgrizli po trbuhu, rukama, kukovima i nogama

24.7.2026.
20:51
Dunja Stanković
Milos Miskov/AFP/Profimedia - ilustracija
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Psi su napali i ozlijedili dijete u beogradskom naselju Boljevci kojem se ukazuje medicinska pomoć, prenosi portal Telegraf. 

Užas se dogodio u Ulici Mira. Sumnja se da su dijete napali dobermani. 

Zadobilo je višestruke ozljede po tijelu. Portal prenosi da su ga psi izgrizli po trbuhu, rukama, kukovima i nogama. 

Za sad nije poznato više detalja o napadu, no očekuje se da će nadležne službe izaći na teren kako bi se rasvijetlili detalji i provjerilo čiji su psi koji su ozlijedili dijete. 

PsiBeogradSrbijaNapad
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