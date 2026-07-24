Tvrdi da je predsjednik države između Hrvatske i Srbije: Provjerili smo što o tome misli RH

Australac Daniel Jackson živi u Novom Sadu u, kako kaže, "egzilu", a radije bi živio na malenom području na kojem je još kao 14-godišnjak poželio osnovati samostalnu državu Verdis. Za Deutsche Welle predstavio se kao "utemeljitelj države Verdis" i rekao da je njegov san postao stvarnost kada se, s navršenih 18 godina, sastao s grupom prijatelja te su zajedno odlučili realizirati njegovu ideju.

Danas 21-godišnjak, ujedno i "predsjednik" Verdisa, svoj plan temelji na tezi da Hrvatska i Srbija drugačije definiraju državnu granicu, radi čega uzduž Dunava postoje područja na koja obje zemlje polažu pravo, kao i područja na koja ne polažu pravo. Jedno takvo, navodi se, je i Verdis - područje koje je Daniel s prijateljima prvi put posjetio 2022. Hrvatska policija spriječila ih je u pokušajima da izgrade naselje.

"Dobio sam trajnu zabranu ulaska u Hrvatsku kada je naše naselje uništeno 2023.", kaže Daniel za Deutsche Welle. "Prisilno su mene i još nekolicinu građana Verdisa ukrcali na brodove i odveli nas na teritorij Hrvatske. Deportirali su me s obrazloženjem da predstavljam prijetnju nacionalnoj sigurnosti i da više nikad ne smijem stupiti na teritorij Republike Hrvatske", dodaje.

Putovnice i 400 građana?

Jackson smatra da je to neobično jer, kako kaže, uopće nije bio na hrvatskom teritoriju. Poziva se na to da je Hrvatska, kako kaže, "prilično otvoreno izjavila da to područje ne smatra dijelom svog teritorija".

Foto: Screenshot/Deutsche Welle

Alexander Proeliss, profesor međunarodnog prava na Sveučilištu Hamburg, za Deutsche Welle je rekao da mu nije poznata takozvana "ničija zemlja" na području između Hrvatske i Srbije niti da takav primjer uopće postoji. "Ako ispravno tumačim, Hrvatska, na primjer, s tim uopće nije suglasna što implicira da nije tako da su obje države na neki način ustupile suverenitet na tom području", kaže te dodaje kako, s obzirom na to, vjeruje da Jacksonova ideja pravno ni realno nije realistična.

Pa ipak, unatoč tome, Verdis ima oko 400 građana, tiskane putovnice, vlastitu zastavu i političare. Najmlađi političar Verdisa je 19-godišnji Dušan Đurđević koji u projektu Verdis sudjeluje već godinu dana, a za Deutsche Welle se predstavlja kao "veleposlanik" države i kaže: "Mislim da bi mladi ljudi trebali isprobavati nove oblike vladavine, nove stvari. Život bi bez ljudi poput nas bio dosadan."

Jackson pak smatra da bi Verdis mogao biti "poligon za isprobavanje novih oblika demokratskog upravljanja" jer ne želi biti "doživotni predsjednik". Kad se Verdis etablira, planira održavanje demokratskih izbora na kojima se ne misli kandidirati.

Ima i svoju stranicu, zakone...

Verdis ima i svoju stranicu na Wikipediji. Tamo stoji da je "Slobodna Republika Verdis" samoproglašena mikronacija smještena između Hrvatske i Srbije u blizini Liberlanda i da ju je aktivist Daniel Jackson proglasio 29. ožujka 2019.

Navodi se i da je teritorij predmet spora između Hrvatske i Srbije, privremeno pod hrvatskom kontrolom, kao i da obje zemlje ne polažu pravo na zemlju. Dodaje se i da Hrvatska tvrdi da teritorij pripada Srbiji, ali da je Srbija to odbila i tvrdi da pripada Hrvatskoj, što znači da je jedini podnositelj zahtjeva Verdis.

Navodi se još i da su "reakcije mnogih političkih stranaka bile pozitivne, a neki su zatražili i dobili državljanstvo Verdisa".

Tu su i neki tehnički podaci. Verdis, primjerice, nema pozivni broj, površina mu je 0.501 kilometar kvadratni, himna Oda radosti, a geslo - "Jedinstvo u različitosti".

Vlada "Slobodne republike Verdis" ima i svoju službenu stranicu na kojoj, istini za volju, piše da je van funkcije radi "akcija hrvatskih vlasti" 2023.

Međutim, informacije su i dalje dostupne pa tako na stranici piše da je Verdis "postao stvarnost" 2023., da su službeni jezici engleski, hrvatski i srpski, kao i da zemlja trenutačno ima "privremenu vladu dok se razvija".

Naglašava se ekološka osviještenost države, pravo glasa, sloboda od vladine represije te da su zakoni države pisani kako bi zaštitili građane i njihova temeljna ljudska prava.

Verdis, nadalje - stoji tako na stranici - radi na poticanju pomirenja između etničkih skupina s ciljem zacjeljivanja povijesnih podjela, a piše i da država "teži priznanju" te da se radi na priznavanju od strane država članica UN-a i većeg uključivanja u međunarodnu zajednicu.

Na stranici se može pronaći i informacija da se "Verdis nažalost suočio s nekim problemima s jednom od susjednih država, Republikom Hrvatskom", kao i da Verdisova vlada "radi na rješavanju ove situacije diplomatskim putem, pravnim sredstvima i komunikacijom s međunarodnom zajednicom" međutim, napominje se - "to će potrajati".

Tu je i informacja da je pristup Verdisu moguć samo brodom, kao i kontakt mail adresa za dogovore oko razgledavanja brodovima koji "polaze iz Osijeka". Nudi se i prodaja šilterica, majica, jakni pa i zastave putem webshopa. Napominjemo da nismo pokušavali kupiti neki od navedenih proizvoda niti smo provjeravali je li transakcija moguća te radi li se o mogućoj stvarnoj kupnji niti čitatelje potičemo na istu.

Nadalje, na stranici su pobrojani temeljni zakoni, informacije o dobivanju državljanstva, a tu je i rubrika s vijestima od kojih je posljednja objavljena 21. srpnja ove godine (!) - o rezultatima natječaja "Build Verdis", osmišljenog "kako bi se potaknula Verdisova zajednica da vizualizira kako bi zemlja mogla izgledati u budućnosti" - što znači da je stranica i dalje u funkciji unatoč zabrani.

Verdis ima i jednu dodatnu stranicu na kojoj posjetitelje poziva da "ustanu protiv agresije koruptivnih vlasti" te na kojoj se objašnjava kako su hrvatske vlasti deportirale doseljenike Verdisa.

"Važno je napomenuti da su postupci hrvatske policije zanemarili informacije pronađene u katastarskim kartama vlastite vlade, što jasno ukazuje na to da se Verdis nalazi izvan teritorija Hrvatske. Osim toga, čuvar parka iz susjednog područja Kopačkog rita izrekao je kazne više doseljenika zbog spavanja u Verdisu, unatoč izražavanju nevoljkosti i nelagode zbog toga. I službene karte Kopačkog rita i službene karte Hrvatske potvrđuju da se Verdis nalazi izvan granica hrvatskog teritorija, što ova pritvaranja i kazne čini kršenjem međunarodnog prava", piše između ostalog na ovoj stranici.

Tu su još i informacije o tome kako zainteresirani mogu pomoći donacijama, prosvjedima, pravnim savjetima...

A što na sve ovo kažu hrvatske institucije?

Ministarstvo: 'Provokacije bez pravne osnove'

Iz Ministarstva unutarnjih poslova na naš upit o takozvanom Verdisu, odgovaraju nešto takvo - ne postoji: "...područje uz državnu granicu između Republike Hrvatske i Republike Srbije na desnoj obali rijeke Dunav, koja se od strane određenih skupina javnosti prezentira pod nazivom "Verdis", ne postoji."

U Ministarstvu vanjskih poslova kažu nam, pak, da su u pitanju 'provokacije bez pravne osnove'.

"Što se tiče takozvanih projekata 'Verdis' ili 'Liberland', napominjemo da je riječ o provokacijama bez ikakve pravne osnove. Prije nekoliko godina pokrenuli su ih aktivisti koji su okupili istomišljenike oko ideje da za sebe prisvoje malo područje na desnoj obali rijeke Dunav u istočnoj Hrvatskoj. Hrvatske vlasti na tom području provode učinkovit nadzor i kontrolu, u skladu sa svojom obvezom čuvanja vanjske granice Republike Hrvatske i Europske unije koja od 1. siječnja 2023. ujedno predstavlja i vanjsku granicu schengenskog prostora", kažu u Ministarstvu vanjskih poslova.

Također navode da teritorijalni status ove, i nekoliko drugih lokacija, tek treba utvrditi.

"Dok konačni teritorijalni status te i nekoliko drugih lokacija duž obje strane obale Dunava još treba biti utvrđen u postupku razgraničenja između Republike Hrvatske i Republike Srbije, napominjemo da obje strane dijele razumijevanje i poštovanje temeljnog načela međunarodnog prava - činjenice da neriješeno razgraničenje ne čini neki prostor terra nullius (ničijom zemljom) otvorenim da bi ga okupirala treća strana", poručuju iz Ministarstva vanjskih poslova.