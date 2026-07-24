Ljudi cijelu noć slušali nekog kako bjesomučno trubi, ujutro za volanom našli medvjeda!

Stanovnici malenoga planinskoga mjesta Gold Hill u Coloradu proveli su besanu noć uz neprestanu i dozlaboga iritantnu buku automobilske trube, no s ranom se zorom ispostavilo da za užasavajuću simfoniju nije bio kriv netko od susjeda, već veliki crni medvjed koji se zaključao u jedan od parkiranih terenaca.

Sve je započelo kada je znatiželjni medvjed, vjerojatno u potrazi za hranom, naišao na otključani terenac u koji se zavukao i pritom nekako zalupio vratima.

U panici i pokušaju da se oslobodi, medo je počeo uništavati unutrašnjost vozila te je pritom slučajno aktivirao trubu s koje se nije skidao cijelu noć.

Na vozačkom sjedalu prvi ga je zatekao vlasnik automobila Patrick Sullivan, koji se dosjetio kako se riješiti goleme životinje bez da se izloži opasnosti.

Uzeo je dugačko uže i oprezno ga zavezao za kvaku stražnjih vrata nakon čega se udaljio.

U trenutku kada su se vrata otvorila, prestrašeni medvjed iskočio je iz automobila poput ispaljenoga metka i pobjegao natrag u šumu, vjerojatno jednako uplašen kao i ljudi koji su ga promatrali.

Medo je iza sebe je ostavio kaos: unutrašnjost automobila bila je potpuno uništena, bočna ploča udubljena, a aktivirao se čak i zračni jastuk na vozačevoj strani.