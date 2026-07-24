Iskreno o teškim danima: 'Najviše me učilo slomljeno srce, neostvareni snovi i prazan džep'

Miju Matić (34) domaća publika najbolje pamti kao šarmantnog „Gospodina Savršenog“, no on je već odavno dokazao da je puno više od televizijske etikete. Danas Mijo prolazi kroz svoje najljepše, ali i najizazovnije razdoblje, ono bračno i roditeljsko. Uhvatili smo ga između obiteljskih obveza i treninga te porazgovarali o braku, čarima i izazovima očinstva, ali i o tome kako zadržati motivaciju za vježbanje.

Otkako ste u braku s Arianom, javnost rado prati Vašu priču. Što je ono najvažnije što ste naučili o sebi otkako ste ušli u bračne vode?

Mogu reći kako me proces ulaska u brak, koji još uvijek traje zbog raznih pravila i zakona kako bismo ostali zajedno, naučio koliko je važno poznavati sebe, svoje srce i čvrsto stajati iza svojih odluka. Kako je Ariana strani državljanin, po prvi put sam izbliza vidio koliko papirologije, zakona i raznih sustava ulazi u nešto što bi trebalo biti najintimnije između dvoje ljudi, dok srce ne bira po tim pravilima i jednostavno odolijeva svim izazovima i testovima. Tada shvatiš da se za svoju ljubav nekad morate zajedno boriti kako biste uopće mogli biti zajedno. Da budem iskren, pomalo mi je smiješno kad moramo dokazivati institucijama da se volimo. Upravo sam tada shvatio koliko je jaka naša ljubav, koliko se volimo prirodno, lako i bez sumnje, bez potrebe za dokazivanjem koje često traži ovaj vanjski svijet.

Kako se Vaš život i svakodnevna rutina promijenila otkako ste postali otac i kako balansirate poslovne obaveze s obiteljskim životom? Uspijevate li uloviti vremena samo za sebe?

Zadovoljan sam poslom i radnim vremenom jer radim jednu noć, a zatim imam dva slobodna dana. To mi omogućuje da puno vremena provodim s Arianom i Leom te da ne propustim važne trenutke, od uspavljivanja i zubića do prvih riječi, koraka i svih onih malih, posebnih promjena. Dok se supruga oporavljala od teškog poroda, a Leo bio još beba, tempo je bio dosta zahtjevan pa je bilo manje vremena za sebe, pogotovo jer djedovi i bake nisu blizu pa nemamo njihovu pomoć. Danas je puno lakše jer je Leo veći, hoda i postali smo stvarno uigran tim. Naravno, vremena samo za sebe ima manje nego prije, ali sve to nadoknade trenuci koje provodimo zajedno kao obitelj.

Foto: RTL

S obzirom na to da oboje radite i brinete o djetetu, kako s Arianom organizirate vrijeme za vas dvoje kao par? Imate li neki svoj mali tjedni ritual?

Dosta smo se uigrali i prilagođavamo dan Leovom ritmu jer još uvijek ima dvije drijemkice. Između pripremanja hrane, šetnji, igre i obaveza zajedno organiziramo dan i uskačemo jedno drugome kad treba. Najviše vremena za nas dvoje imamo navečer, nakon Leovog rituala hranjenja, kupanja i uspavljivanja. Nemamo neki poseban tjedni ritual, nego se iz dana u dan prilagođavamo i dobro funkcioniramo kao tim.

Koje su to ključne vrijednosti i životne navike koje Vam je najvažnije prenijeti na svoje dijete?

Najvažnija vrijednost koju želim prenijeti je da je obitelj najveće bogatstvo i temelj svega. Od životnih navika, želim da usvoji zdrave osnove koje se tiču svakodnevnog života, pravilnu prehranu, kretanje i brigu o sebi. Sve ono što ga može održati u ravnoteži, fizički i mentalno, kako bi odrastao stabilan i zdrav.

Kako balansirate između dijeljenja obiteljskog i privatnog života na društvenim mrežama i čuvanja intime samo za vas? Gdje povlačite granicu kada je u pitanju izlaganje djeteta javnosti?

Po osjećaju, jer koliko god da sad nešto napišeš, uvijek će se netko uhvatiti za to sa svojim stavom, moralom i vrijednosnim pogledima. Na kraju, ništa se ne može potpuno sakriti, sve ti se vidi bilo da je riječ o ljubavi, odnosima ili odgoju. Svi smo mi na neki način rezultat naših roditelja, odgoja i vremena, kao i naša djeca našeg.

Tko vodi glavnu riječ u kući kada je u pitanju kuhanje, a kako se usklađujete oko svakodnevnih sitnica i obaveza?

Ariana odlično kuha, zna razne jednostavne brze recepte i pazi da je sve zdravo. Ja isto uskačem kad god treba, ali Ariana je broj jedan. Dok Ariana uspavljuje Lea, ja pospremim nered, dok sam ja u šetnji s njim, ona priprema nešto... Nekako se prirodno nadopunjavamo.

Što za Vas danas znači biti u formi? Je li to više stvar vježbanja i fizičkog izgleda ili mira u glavi?

Više je to stvar mira u glavi, ali naravno da je povezano i s vježbanjem i pravilnom prehranom. Već oko godinu dana nisam u teretani, ali pokušavam ostati aktivan kroz vježbe s vlastitim tijelom barem dva do tri puta tjedno, kod kuće dok Leo spava ili u šetnji u parku. Realno, u periodu sam kad se osjećam dobro i “u formi” i bez klasične teretane. Najvažnije mi je da sam aktivan, da pazim na san koliko mogu i da imam balans u svakodnevici.

Kako se nosite s trenucima u kojima se mentalno osjećate loše? Što u tim trenucima poduzimate kako biste se osjećali bolje?

Svaka fizička aktivnost dobro mi dođe, ali sve nekako prepisujem prijašnjim iskustvima kroz koja sam prošao i radu na sebi. Nekako vidiš da te sve pripremalo za ovo i sad je pravi test da se pokažeš. Kod mene je emocionalnih vozilica najviše bilo kroz sport i to u jako ranoj dobi. Tada sam se odvojio od roditelja i mjesta u kojem sam odrastao zbog igranja prve lige nogometa i zainteresiranosti velikih klubova. Kao dječak od 14 godina doživio sam razočaranja, ozlijede i neuspjehe nešto kasnije. Isto tako, bio sam zaljubljiv kao dijete i rano osjetio slomljeno srce. U tom trenutku shvatiš da su najveći učitelji bili slomljeno srce, neostvaren sportski san i kad nemaš novaca. Tako da sam puno učio putem kroz razočarenja o sebi i sad se nalazim u najboljoj životnoj fazi i sva nagrada je stigla u ovoj ljubavi koju danas živim.

Koji je Vaš najveći savjet za ljude koji se bore s motivacijom, ne samo u teretani, nego općenito u suočavanju sa svakodnevnim životnim izazovima?

Da treba zastati, sabrati misli i ne dozvoliti da glava ode u scenarije iz prošlosti ili u neke izmišljene negativne ishode. Kad se malo “usporiš” i vratiš u sadašnji trenutak, lakše je vidjeti stvari realno i donijeti bolju odluku što dalje. I ono najvažnije, kad pronađeš svoj pravi razlog zašto nešto radiš, sve drugo dobiva potpuno drugačiji smisao. Motivacija onda više nije nešto što tražiš, nego nešto što te prirodno gura naprijed.

Prošlo je već nekoliko godina otkako ste bili u showu Gospodin Savršeni. Kada danas pogledate unatrag, koliko Vas je to iskustvo promijenilo?

Izlaganje javnosti i pričanje o ljubavi i svom životu pokaže ti kako te ljudi doživljavaju izvana. Ali ono najbitnije je da s vremenom vidiš koliko si bio iskren prema sebi, koliko si održao svoju riječ i na kraju realizirao ono što si tada pričao i tražio. Jer u suprotnom bi se vidjelo da je negativan utjecaj okoline previše utjecao na mene. Po prirodi sam dosta zaigran pa sam sve to gledao kao iskustvo koje će mi možda pomoći da pronađem ljubav, ali i da vidim koliko mi je volja stvarno jaka i kakvu snagu imam za izgraditi život koji danas živim

Prepoznaju li Vas i dalje ljudi na ulici zbog showa ili ste se uspješno odmaknuli od tog imidža u javnosti?

Projekt se pokazao jako uspješan i to najbolje pokazuje činjenica koliko i dalje traje interes publike. Rekao bih da je to neki miks. Neki me prepoznaju zbog viralnih videa na društvenim mrežama, a neki stariji zbog samog showa i članaka iz tog vremena. Ali ono što mi je najdraže je da me danas sve više ljudi doživljava kao obiteljskog čovjeka, nekoga tko ima dijete i tko ulazi u jednu novu životnu fazu, uči kroz nju i zapravo uživa u cijelom tom procesu.

Kako danas gledate na koncept traženja ljubavi pred kamerama? Biste li mlađem sebi, koji tek ulazi u taj projekt, dali neki savjet?

Gledam na to kao na novo doba. Ljudi se danas trebaju opustiti i biti iskreni ako su spremni na to. Ja sam, recimo, suprugu upoznao preko videa koji mi je Instagram algoritam izbacio prije 5–6 godina. Tko bi rekao da ću ženu i majku svog djeteta upoznati na takav način. Mnogima to i danas zvuči nevjerojatno i teško prihvatljivo, ali ja vjerujem da pravu stvar ne možeš “pokvariti” jer ako se može pokvariti, onda vjerojatno i nije bila prava. Ali prije svega toga važno je pobrinuti se da si ti sam ispravan i spreman. Kad si mlad, ne treba se bojati pogriješiti i riskirati, jer se tako raste, kroz iskustvo i greške. Kasnije to postaje mudrost koju možeš prenijeti dalje. Jer sve što ne proživiš u mladosti, često se kasnije vrati na neki način. I nije isto kada greške radiš s 20 ili još gore kad 20-godišnje greške radiš s 40 ili 50 godina.

Što je najneobičnije što Vam je netko od obožavatelja napisao ili rekao?

Ima jedan trenutak koji mi je ostao baš upečatljiv. Dok je trajao show, jedna žena je komentirala kako sam joj bio jako drag, a u trenutku kad sam postao “najomraženiji muškarac” jer nisam ostao s curom koju sam odabrao, napisala je dugačak komentar u kojem je izrazila razočaranje i čak rekla da želi da njezin sin ne bude poput mene. Par mjeseci kasnije, kada sam u drugom članku bio prikazan kao jedan od najpoželjnijih neženja, dolazili su drugačiji komentari. To mi je zapravo ostalo zanimljivo, kako se mišljenja mijenjaju ovisno o naslovima i fazama kroz koje prolaziš, a ja sam kroz sve to prolazio kroz svoj život i rast.

Koji su Vaši najveći poslovni i privatni ciljevi u idućem razdoblju? Možemo li Vas ponovno očekivati u nekom televizijskom formatu?

Moj najveći cilj u idućem razdoblju je uživati i provoditi što više vremena s obitelji i ljudima koje volim. Što se poslovnog dijela tiče, trenutno mi najviše odgovara ono što radim kroz društvene mreže jer imam više slobode i mogu sam birati smjer u kojem idem. To mi u ovom trenutku najviše paše. Za televizijske formate, iskreno, trenutno ne vidim nešto što bi me privuklo. Ne razmišljam o tome aktivno. Pretpostavljam i da su danas ugovori i projekti dosta stroži nego prije, pogotovo kod većih produkcija, pa bih morao stvarno vidjeti nešto što mi ima smisla da bih se u to uključio.

Kada biste morali izdvojiti jednu ključnu poruku koju želite prenijeti mlađim generacijama koje Vas prate na društvenim mrežama, kako bi ona glasila?

Ne bojte se griješiti i ne budite toliko strogi i osuđujući prema sebi. Svi kroz život prolazimo kroz padove i upravo iz njih najviše učimo. Budite otvoreni i iskreni i ono što tražite od drugih krenite prvo sami živjeti i nuditi. Bilo da je to ljubav, poštovanje ili iskrenost. Jer na kraju, sve kreće od vas samih.