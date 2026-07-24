Veliko otkriće u Japanu: Mulj kod udaljenog otoka skriva ono za čime traga cijeli svijet
Japan u istim vodama planira provesti jednomjesečno probno rudarenje od veljače 2027. tijekom kojeg bi vadio 350 tona mulja dnevno
Analiza mulja bogatog rijetkim zemnim mineralima pronađenog ranije ove godine na morskom dnu kod udaljenog otoka u Tihom oceanu utvrdila je da 54 posto minerala čine rjeđi i vredniji elementi, objavila je japanska vlada u petak.
Međutim, vlada nije objavila veličinu nalazišta, rekavši da su podaci nedostatni s obzirom na ograničene razmjere i trajanje ispitivanja.
Japanski brod bušilica Chikyu je dovršio mjesec dana dugu misiju u veljači blizu otoka Minamitori, oko 1900 kilometara jugoistočno od Tokija, što predstavlja prvi uspješan pokušaj u svijetu da se izvadi morsko tlo bogato rijetkim zemnim mineralima na dubini od oko šest kilometara.
Izvađeno 50 tona mulja
Projekt se odvija u vrijeme kada Japan nastoji diverzificirati opskrbu ključnim sirovinama usred kineskih ograničenja na izvoz rijetkih zemnih minerala i s njima povezanih magneta, ključnih za obrambenu i automobilsku industriju.
Izvađeno je oko 50 tona mulja. Analizom je utvrđena prisutnost itrija, koji se koristi u zrakoplovstvu, energetici i poluvodičima, gadolinija, koji se koristi za magnetsku rezonanciju i drugim visokim tehnologijama te disprozija, koji se koristi za magnete u električnim vozilima, prema japanskoj vladi.
Japan u istim vodama planira provesti jednomjesečno probno rudarenje od veljače 2027. tijekom kojeg bi vadio 350 tona mulja dnevno. Materijal će biti dehidriran na otoku Minamitori i obrađen na glavnom japanskom otočju, gdje će se testirati tehnologije separacije, rafiniranja i taljenja.
Cilj je ispitati izvedivost proizvodnje rijetkih zemnih minerala u Japanu sa sveobuhvatnom procjenom izgleda industrijalizacije do ožujka 2028., kazao je Kazushige Kikuchi iz Japanske agencije za znanost i tehnologiju mora i Zemlje koja upravlja brodom bušilicom.
Peking je uveo ograničenja izvoza za neke rijetke zemne minerale i s njima povezane magnete u travnju 2025. te postrožio restrikcije za izvoz u Japan u siječnju te dva puta mjesec dana kasnije.