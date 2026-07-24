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Veliko otkriće u Japanu: Mulj kod udaljenog otoka skriva ono za čime traga cijeli svijet

Veliko otkriće u Japanu: Mulj kod udaljenog otoka skriva ono za čime traga cijeli svijet
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Foto: Handout/AFP/Profimedia

Japan u istim vodama planira provesti jednomjesečno probno rudarenje od veljače 2027. tijekom kojeg bi vadio 350 tona mulja dnevno

24.7.2026.
13:15
Hina
Handout/AFP/Profimedia
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Analiza mulja bogatog rijetkim zemnim mineralima pronađenog ranije ove godine na morskom dnu kod udaljenog otoka u Tihom oceanu utvrdila je da 54 posto minerala čine rjeđi i vredniji elementi, objavila je japanska vlada u petak.

Međutim, vlada nije objavila veličinu nalazišta, rekavši da su podaci nedostatni s obzirom na ograničene razmjere i trajanje ispitivanja.

Japanski brod bušilica Chikyu je dovršio mjesec dana dugu misiju u veljači blizu otoka Minamitori, oko 1900 kilometara jugoistočno od Tokija, što predstavlja prvi uspješan pokušaj u svijetu da se izvadi morsko tlo bogato rijetkim zemnim mineralima na dubini od oko šest kilometara.

Izvađeno 50 tona mulja

Projekt se odvija u vrijeme kada Japan nastoji diverzificirati opskrbu ključnim sirovinama usred kineskih ograničenja na izvoz rijetkih zemnih minerala i s njima povezanih magneta, ključnih za obrambenu i automobilsku industriju.

Izvađeno je oko 50 tona mulja. Analizom je utvrđena prisutnost itrija, koji se koristi u zrakoplovstvu, energetici i poluvodičima, gadolinija, koji se koristi za magnetsku rezonanciju i drugim visokim tehnologijama te disprozija, koji se koristi za magnete u električnim vozilima, prema japanskoj vladi.

Japan u istim vodama planira provesti jednomjesečno probno rudarenje od veljače 2027. tijekom kojeg bi vadio 350 tona mulja dnevno. Materijal će biti dehidriran na otoku Minamitori i obrađen na glavnom japanskom otočju, gdje će se testirati tehnologije separacije, rafiniranja i taljenja.

Cilj je ispitati izvedivost proizvodnje rijetkih zemnih minerala u Japanu sa sveobuhvatnom procjenom izgleda industrijalizacije do ožujka 2028., kazao je Kazushige Kikuchi iz Japanske agencije za znanost i tehnologiju mora i Zemlje koja upravlja brodom bušilicom.

Peking je uveo ograničenja izvoza za neke rijetke zemne minerale i s njima povezane magnete u travnju 2025. te postrožio restrikcije za izvoz u Japan u siječnju te dva puta mjesec dana kasnije.

JapanMinerali
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