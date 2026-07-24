MUP otkrio detalje kako je ekipa 'operirala' u HOO-a: Tereti ih se za pranje novca

USKOK je nakon policijske prijave pokrenuo istragu protiv bivšeg direktora u Hrvatskom olimpijskom odboru (HOO) Damira Šegote kojega terete za primanje mita i pranje novca koji je navodno dobivao od odbjeglog bivšeg tajnika Hrvatskog skijaškog saveza Vedrana Pavleka.

Za Šegotu, koji je danas podnio ostavku na dužnost direktora za olimpijski program HOO-a, USKOK je zatražio istražni zatvor, o čemu će odlučivati sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda.

Šegota je u četvrtak uhićen zajedno sa svojom suprugu koja je puštena nakon ispitivanja u USKOK-u i protiv nje nije pokrenuta istraga.

Prema sumnjama istražitelja Šegota je primio mito od Pavleka, koji je od ranije pod istragom i u bijegu je u Kazahstanu, kako bi skijaški savez od 2018. dobivao više novca iz olimpijskog odbora. Novac koji je primio Šegota je, zajedno sa suprugom, navodno prao ulaganjem u zlato.

Pavlek potpisao isplate

Uhićenja su uslijedila dan nakon što su mediji objavili da je bivši glavni tajnik Hrvatskog skijaškog saveza Damir Raos nedavno dopunio obranu u aferi u kojoj je prvoosumnjičeni bivši direktor alpskih reprezentacija Pavlek, a istražuje se sumnja na nezakonite isplate u iznosu od čak 30 milijuna eura.

Raos je, kako se doznaje, priznao da je po Pavlekovu nalogu potpisivao isplate te je istražiteljima opisao kome je sve nosio gotovinu s Pavlekova popisa, koji je pronađen kod osumnjičemog Nenada Erora na graničnom prijelazu Bregana 31. siječnja 2026., kada je kod sebe imao neprijavljenih preko 116.000 eura u gotovini.

Na tom su se popisu, prema pisanju medija, nalazile i osobe iz Hrvatskog olimpijskog odbora.

U jučerašnjoj akciji policije i Uskoka pretražene su i prostorije koje koristi glavni tajnik HOO-a Siniša Krajač, ali on nije uhićen.

U nastavku prenosimo službeno prioćenje MUP-a nakon okončanja istrage:

"Policijski službenici Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (PNUSKOK) – Službe Zagreb, u koordinaciji s USKOK-om, završili su kriminalističko istraživanje nad četiri osobe u dobi od 53, 61, 60 i 54 godine zbog sumnje na kaznena djela davanja i primanja mita te pranja novca, javlja MUP.

Riječ je o nastavku ranije pokrenute istrage protiv šest osoba, među kojima su i 53-godišnjak i 61-godišnjak, a u ovom dijelu istrage uhićeni su 60-godišnjak i 54-godišnjakinja.

Prema sumnjama istražitelja, 53-godišnjak i 61-godišnjak počinili su kazneno djelo davanja mita, 60-godišnjak se sumnjiči za primanje mita i pranje novca, dok se 54-godišnjakinju tereti za pranje novca.

Istražitelji sumnjaju da je 53-godišnjak od 2018. godine pa sve do travnja 2026. godine s 60-godišnjakom dogovorio da će on, koristeći svoju funkciju u Hrvatskom olimpijskom odboru, utjecati na dodjelu dodatnih financijskih sredstava Hrvatskom skijaškom savezu.

Prema tom dogovoru, 60-godišnjak je trebao omogućiti da se Savezu kroz različite preraspodjele dodijele dodatna sredstva te da ih raspoređuje kroz programske stavke putem kojih bi se moglo odobravati njihovo trošenje. Zauzvrat mu je 53-godišnjak, kako se sumnja, osiguravao isplatu novca u gotovini.

Savezu odobreno više od 760 tisuća eura

Temeljem tog dogovora, osumnjičeni 60-godišnjak je od 2022. do 2025. godine Hrvatskom skijaškom savezu rasporedio ukupno 247.774,08 eura na ime paušala za sportsku opremu.

Nakon sjednice održane u veljači 2025. godine dodatno je odobrio još 500.000 eura za Savez. Od tog iznosa, 150.000 eura raspoređeno je kroz programsku stavku paušala za specifičnu opremu, dok je 350.000 eura bilo namijenjeno za kvalifikacijska natjecanja.

Istražitelji sumnjaju i da je tijekom siječnja i veljače 2026. godine 60-godišnjak odobrio plaćanje dodatnih 3.847 eura za nabavu 800 kapa za sportaše, iako je znao da su kape već bile plaćene od strane jednog od sponzora Hrvatskog skijaškog saveza te da njihov trošak nije moguće financirati kroz tu programsku stavku.

Osim toga, prema sumnjama policije, na traženje 53-godišnjaka, tijekom studenoga 2025. i siječnja 2026. godine odobrio je isplate od 15.000 eura za troškove dizajna skijaške kacige te još 5.000 eura za postavljanje skijarne za potrebe održavanja Olimpijskih igara u Italiji.

Istražitelji navode da je 60-godišnjak pritom znao kako su navedeni troškovi višestruko uvećani.

U gotovini primio najmanje 160 tisuća eura

Za sve navedeno, sumnja se, 53-godišnjak je od 2018. do kraja 2025. godine 60-godišnjaku isplatio najmanje 160.000 eura mita.

Novac mu je, prema policijskim sumnjama, predavao u gotovini preko 61-godišnjaka.

Osim toga, tijekom 2024. godine 53-godišnjak je, također preko 61-godišnjaka, u 12 navrata predao još 9.600 eura za stipendiranje njegova sina koji je tada studirao.

Mito pokušao prikriti kupnjom investicijskog zlata

Kako bi prikrio nezakonito stečenu imovinsku korist i prikazao je zakonitom, 60-godišnjak je, sumnjaju istražitelji, od travnja 2023. do travnja 2026. godine kupovao investicijsko zlato ukupne vrijednosti 131.580 eura.

Od toga je zlato u vrijednosti 113.120 eura kupio na svoje ime, dok je zlato vrijedno 18.460 eura kupio na ime svoje supruge, odnosno 54-godišnjakinje koja je također obuhvaćena istragom zbog sumnje na pranje novca.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, 60-godišnjak i 54-godišnjakinja predani su pritvorskom nadzorniku.

USKOK-u je podneseno posebno izvješće kao dopuna kaznene prijave, dok su 53-godišnjak i 61-godišnjak, kao djelatnici Hrvatskog skijaškog saveza, ranije prijavljeni USKOK-u".