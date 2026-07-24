Jedan detalj s fotografije Meghan Markle otkrio više nego što je planirala: Evo gdje ljetuje

Meghan Markle (44), vojvotkinja od Sussexa, pružila je pratiteljima rijetki uvid u privatni život svoje obitelji. Na Instagramu je podijelila seriju fotografija s ljetnog odmora, na kojima se vidi kako ona, princ Harry (41) i njihovo dvoje djece, Archie (7) i Lilibet (5), uživaju u opuštenim trenucima daleko od očiju javnosti.

Odmor u portugalskoj oazi

Pod jednostavnim naslovom "Ljetni odmor", Meghan je objavila desetak crno-bijelih i kolor fotografija koje prikazuju različite trenutke obiteljskog putovanja. Na njima se vidi princ Harry kako uživa sa sinom Archiejem, cijela obitelj na plaži, ali i nježni trenuci Meghan s njihovim psom.

Iako lokacija odmora nije službeno otkrivena, pratitelji su brzo uočili detalje koji su otkrili gdje se obitelj vjerojatno nalazila. Na jednoj fotografiji vidi se fasada restorana s natpisima "PETISCOS" i "COMIDAS DO ALENTEJO", dok se na drugoj jasno može vidjeti naziv "O Melidense".

Ti detalji upućuju na to da su Meghan i Harry posjetili Melides, slikovito mjesto u portugalskoj regiji Alentejo.

Melides je mala župa u općini Grândola, u okrugu Setúbal, koja prema popisu ima tek nešto više od 1400 stanovnika. Upravo zbog svoje mirne atmosfere, netaknute prirode i udaljenosti od velikih turističkih središta posljednjih godina postao je omiljeno odredište onih koji traže privatnost i autentično iskustvo.

Obiteljska idila usred glasina

Objava Meghan Markle dolazi u trenutku kada su ponovno u fokusu javnosti. Početkom srpnja Meghan i Harry posjetili su Ujedinjeno Kraljevstvo te se privatno sastali s kraljem Charlesom III. (77) i kraljicom Camillom (79), što je izazvalo brojna nagađanja o njihovom odnosu s kraljevskom obitelji.

Istovremeno su se u pojedinim medijima pojavile nepotvrđene glasine o problemima u njihovom braku. No, fotografije s odmora prikazuju sasvim drugačiju sliku - nasmijanu obitelj koja uživa u zajedničkim trenucima.